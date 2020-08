Los vecinos de Cubelles, en Barcelona, viven atemorizados por los okupas: "Vivimos con el aliento en el cuello"

En Cataluña se registran la mitad de casos de viviendas okupadas de toda España, se estima que hay unas 600 okupaciones al mes.

Un ejemplo de ello, es lo que sucede en una barriada de Cubelles, en Barcelona, donde en un sólo edifico hay tres viviendas okupadas.

"La policía no hace nada"

Los vecinos dicen que el barrio no es el mismo, que sienten miedo porque sufren amenazas, se sienten vigilados y sobre todo desprotegidos por las autoridades. Aseguran que a pesar de haber llamado a la policía, no han podido evitar las okupaciones.

Desde hace días se manifiestan por la situación que vive su barrio e incluso organizan batidas nocturnas para evitar que los okupas se instalen en alguna otra vivienda vacía: "Ni vivimos, ni dormimos" nos cuentan.

Afirman que "son gente peligrosa, gente drogada por la calle" y aseguran que han perdido seguridad "100%".

"Detrs de estas okupaciones están las mafias"

Denuncian que un piso ha sido okupado con un falso contrato "de un señor que nos debe 15.000 euros a la comunidad y está perdido por ahí, por el extranjero".

No dudan de que detrás de estas okupaciones hay "mafias, tenemos un campamento establecido aquí de auténticos delincuentes".

Los okupas denuncian que sienten acosados por los vecinos

Los okupas aseguran que no se van a marchar y que "seguirán denunciando el acoso de los vecinos a la justicia como están haciendo hasta ahora", cuenta una mujer que, según los vecinos, ha okupado uno de estos pisos: "Estoy embarazada, a punto de parir, y no me pienso ir".

Los vecinos insisten en que son delincuentes que se escudan en que son personas "vulnerables": "En España hay un virus que se llama okupación" aseguran y piden a las autoridades que tomen medidas para que la situación acabe.