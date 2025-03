Caso Koldo | El exministro José Luis Ábalos critica los errores del informe de la UCO: "El daño ya está hecho"

El exministro José Luis Ábalos no pagó dos millones de euros por una finca en Colombia en 2003. La UCO reconoce un error en el informe y detalla que en realidad el precio que el coste fue de 751,23 euros.

Un error que, según explican, se produjo por la mala interpretación en la moneda utilizada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Supremo, cuyo título dice "Salvando un error", en el que corrige el informe fechado el pasado 17 de marzo y que se conoció este miércoles.

En el primer documento se reflejaba que el exministro se hizo con una propiedad en Colombia por "$ 2.500.000,00, que convertido a moneda nacional en el momento de la transacción resultarían ser 2.137.848,37 euros".

En este nuevo documento se comunica al juez "un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble", pues "se consideró el empleo de dólares americanos ($) en lugar de pesos colombianos ($), motivo por el cual la cantidad correcta serían 751,23 euros".

Las críticas de Ábalos

El exministro socialista insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad. En una entrevista 'laSexta', José Luis Ábalos ha criticado los errores del informe de la UCO y ha quitado importancia a las transferencias económicas entre Koldo y su entorno familiar. "Las informaciones que no son rigurosas no son inocentes...", decía en directo.

"¡El daño ya está hecho!", lamentaba Ábalos en su cuenta de X, donde ya el miércoles denunció la "falta de rigor" del informe, que confundía 2.500.000 pesos colombianos con 2.500.000 dólares.

"¡El daño ya está hecho! La UCO rectifica su propio informe a raíz de este tuit emitido en el día de ayer. ¿Los medios que hoy cubren sus portadas con una información falsa y los que ayer encumbraron esta noticia, van a dedicar el mismo espacio y los mismos programas de televisión para desmentir sus titulares?", se pregunta en 'X'.

