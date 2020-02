El caso de 'Billy el Niño', primera discrepancia entre PSOE y Podemos

El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido "disculpas avergonzadas" a las víctimas del expolicía franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', por haber rechazado en el Congreso una petición para que el Gobierno facilite a la oposición la hoja de servicios del policía jubilado, conocido por sus torturas durante el franquismo. Se trata de una petición de Bildu que fue rechazada hace una semana por la Mesa del Congreso siguiendo el criterio de los letrados en contra de que se pidan datos personales protegidos por la ley. Unidas Podemos expresó sus dudas jurídicas, pero aceptó el criterio de la mayoría. La formación abertzale recurrió esa decisión de la Mesa y su escrito se ha visto en la Junta de Portavoces, donde el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han rechazado que se deba reconsiderar ese veto.

"Hoy nos hemos equivocado en la Junta de Portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas", ha sentenciado Iglesias en un mensaje que ha difundido en Twitter. En la misma línea, Podemos ha expresado en otro mensaje en esta red social sus disculpas, en especial "a las víctimas de un torturador sin escrúpulos", por el "grave" error cometido. "Por suerte, el error tiene arreglo; pero hoy sentimos vergüenza", han añadido.

Volverá a votarse

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado el motivo del error, que se ha debido, según ha relatado, a las "dudas jurídicas" que existían en torno a la petición realizada por Bildu. Según ha explicado el portavoz parlamentario, Unidas Podemos ha decidido por "prudencia" decantarse por la opinión de los letrados de la Cámara, que aconsejaban votar en contra de la petición, argumentando que no es legal que el Gobierno haga pública la hoja de servicios del 'Billy el Niño'. Poco después, y tras las duras críticas recibidas por ERC, Bildu, Más País y BNG, Echenique ha reconocido que habían cometido un "error" y ha anunciado que cuando el tema vuelva a la Mesa, votarán a favor de que se conozca ese documento. Eso sí, PSOE, PP y Vox seguirán sumando mayoría en la Mesa del Congreso para tumbar la iniciativa. En todo caso, el portavoz ha querido dejar claro que las propuestas de su formación para acabar con la impunidad en este sentido van mucho más allá, pues Unidas Podemos defiende que el policía jubilado debe ser juzgado e ir la cárcel por sus crímenes contra los derechos humanos, y debe ser despojado de todas sus medallas al mérito.