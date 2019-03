Carmona: "Invito al PP de Madrid a llegar a un acuerdo de no llevar imputados en las listas"

Antonio Miguel Carmona, candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, estuvo con Felipe González comiendo durante un par de horas en las que, el expresidente, le dijo que "lo estamos haciendo bien". Carmona se ha mostrado "ilusionado", y ha recordado que "todas las encuestas nos dan gobierno de una forma u otra en el Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, ha asegurado que González le dijo cuáles eran sus errores y aciertos y "cree que va a haber un alcalde socialista" en Madrid.

Según explica Carmona, Felipe González le dijo que cometía un error. "El error de los políticos no es que metáis la pata -decía-, sino lo que tardáis en sacar la pierna". Asimismo, explica que "lo que más le gustó es lo que quiero hacer con Madrid, convertirla en la capital del español en el mundo, somos la capital del español, tenemos la primera pinacoteca del mundo, tenemos el Palacio Real... Madrid no es ese pueblo entre Albacete y Nueva York, Madrid se merece estar limpia, que no no haya 40.000 pisos vacíos...".

"El 24 de mayo va a haber un referéndum no a la alcaldía de Madrid, sino además, sobre corrupción e impunidad", ha subrayado Carmona.

"La candidata a la presidenta del PP dice que va a llevar imputados en sus listas, yo no", matiza, y explica que de momento ya ha hecho una propuesta sobre limpieza y contra el fraude. De hecho, "invito a llegar a un acuerdo con el PP de Madrid a no llevar ni un imputado en las listas", pese a que, Aguirre, ya vaya a llevar al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, imputado por cohecho y prevaricación.

Carmona, quien dice que se caracteriza por no temblarle el pulso en la corrupción, subraya que "los imputados, fuera de las listas". Dice que "la madre de la corrupción es la profesionalización de la política, aquellos que llevan 30 años en política y se han dedicado solo a esto".

"Si me imputan, me voy, no tiene que ser una cuestión colectiva", ha explicado. El candidato del PSOE a Madrid, preguntado por Chaves y Griñán, ha dicho que "si yo fuera imputado por un delito, me iría a mi casa" y subraya que "no tenemos que tener ninguna compasión con la corrupción o presunta corrupción".

Carmona dice que ve a Ángel Gabilondo "fantástico", pese a que en las encuestas del PSOE en Madrid sale peor que él para la alcaldía. No obstante, Carmona matiza que lleva menos tiempo y "no significa que yo sea mejor, sino que tenemos que empujar en la Comunidad".

Se define como un hombre de calle, y dice que es ahí donde estará si gana, "seguiré yendo en Metro" y "tendré mi despacho donde menos cueste a los madrileños, moverse de Cibeles cuesta seis millones que destinaré a escuelas infantiles".

Sobre posibles pactos, explica que "pondré mi programa sobre la mesa, me lo votará quien quiera y gobernaré en solitario". Ha dicho que no conoce el programa de 'Ahora Madrid' y del PP solo conoce una frivolidad. Sin embargo, dice que tiene "excelentes relaciones con Albert Rivera, y coincido con él en muchísimas cosas". Se muesra tajante con los populares y asegura que "no pactaré nunca con ellos, ni se me pasa por la cabeza".

De Ana Botella se ha mostrado firme defensor, no en cuanto a sus políticas, sino sobre todo lo que se le ha criticado, "no soy de ofender a mis adversarios" y "me parece que ha habido machismo y exceso de mofa, si tengo que defenderla, la defiendo, en primer lugar está la amistad y la cultura, y me parece que hubo un abuso de ofensa hacia ella".