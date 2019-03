Carmona asegura que él no tiene "precio" y que no le van a callar

El socialista Antonio Miguel Carmona ha rechazado este lunes "dar un paso atrás" y dejar de ser portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Madrid a cambio de un puesto en el Senado, como le ha pedido la dirección del PSOE-M, a la que ha advertido de que él no tiene "precio" y de que no le van a callar.



Carmona, en una rueda de prensa tras recibir la oferta de la nueva secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, de ser relevado como líder del grupo municipal, ha pedido que esa propuesta -de la que responsabiliza a la dirección federal del partido- se vote en el Comité Regional de los socialistas madrileños.



El aún portavoz municipal del PSOE ha atribuido hoy la propuesta de su destitución a una división interna del PSOE-M, a que "una parte del partido trata de prescindir de la otra", una decisión que ha calificado de "inopinada" y "muy equivocada".



"En algunos pesará la responsabilidad de la ruptura del partido en términos de división interna", ha avisado Carmona, muy crítico con las formas utilizadas, pues se ha enterado por los medios de comunicación, un 3 de agosto, "de forma estival y con alevosía".



Ha confiado en que la decisión "no tenga consecuencias electorales" en las generales que se celebrarán dentro de pocos meses, y ha prometido "remar" para ayudar al PSOE a tener un buen resultado.



Pero también ha dejado claro que luchará hasta la "última gota de sudor por cambiar la dirección de este partido" y que no piensa renunciar a sus amigos, entre los que ha citado al exsecretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez y a Juan Segovia, candidato opositor a Sara Hernández en el último congreso regional.



"Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda", ha manifestado. Carmona pretende mantener su puesto como portavoz y, en cualquier caso, seguirá como concejal y defendiendo a los madrileños "allá donde esté", pues son ellos los que le han votado.



"Ni vivo de la política ni he vivido nunca de la política", ha indicado. Por ese motivo, ha declinado la propuesta de Sara Hernández de ser senador.



"Hay personas que tienen valor y otras que tienen precio. Yo lo tengo muy claro: no tengo precio y ya me pueden ofrecer el Senado del Reino de España, lo que quieran, que nunca dejaré de ser amigo de mis amigos, defender lo que pienso, defender a mi partido e intentar frenar una división interna que puede tener consecuencia de ruptura interna de una organización que no se merece lo que está ocurriendo", ha argumentado.



El dirigente madrileño ha dicho estar seguro de que Hernández no ha tomado esta decisión sola, sino que ha consultado a la dirección federal del PSOE, la misma dirección a la que él ha hecho caso en todo lo que le han pedido, incluido el apoyo para permitir gobernar a Ahora Madrid.



Ha defendido la labor de su grupo municipal, "corrigiendo errores del Gobierno municipal", del que ha dicho que "no hay ningún disenso" en los nueve concejales socialistas y que funciona como una "auténtica roca". Preguntado por su relación con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), Carmona ha asegurado que es "excelente", que seguirá con su "apoyo vigilante" al Gobierno de Carmena y que ésta le ha llamado hoy para expresarle su "perplejidad" por la situación del PSOE.