Carmena ve viable una "alianza" entre Podemos, C's y PSOE para la investidura

CREE QUE LA TENSIÓN NO AFECTARÁ AL AYUNTAMIENTO

Manuela Carmena ha insistido ante la prensa en que no quiere entrar en política nacional, pero sí que ha abogado por, al menos, sentarse en la mesa junto Ciudadanos. La alcaldesa ha señalado que Ciudadanos no la apoyó para su investidura pero, sin embargo, ha habido varios acuerdos con este partido "muy importantes". Asimismo, no cree que "la situación de tensión previa a consumar unos acuerdos pueda afectar al Ayuntamiento".