Carmen Calvo defiende que las víctimas de delitos sexuales deben ser creídas "sí o sí"

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha zanjado que la protección de la libertad sexual de las mujeres pasa por "aceptar la verdad" de lo que dicen, "siempre", y ha insistido en que solo hay dos maneras de formular el consentimiento a mantener relaciones sexuales: "No es no y sí es sí". "Ya está, no hay que darle más vueltas a esto", ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha explicado las políticas generales de su departamento en esta materia.

Para Calvo, las víctimas de delitos sexuales son "víctimas de primera", como lo son también las que padecen cualquier otro tipo de violencia así de "irracional"; preservar su libertad sexual, ha subrayado, implica "aceptar la verdad de lo que dicen".

"Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y siempre con las mismas categorías procesales que cualquier otro sujeto para cualquier otro tipo de controversia o de delito", ha enfatizado Calvo. En este sentido, ha subrayado que la segunda sentencia que confirmó la condena a La Manada por abusos sexuales ha supuesto un "paso al frente" porque "se cree" a la víctima.

Lo ha hecho el mismo día en el que se ha reunido la Comisión General de Codificación para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, que debe tener sus conclusiones listas antes del 31 de diciembre.

Críticas de Ciudadanos

Ciudadanos ha criticado las palabras de Calvo y ha dicho que estas declaraciones son un "estropicio intelectual y legal".

La diputada de Cs y responsable del área de Mujer y LGTBI del partido, Patricia Reyes, ha recordado en Twitter que Calvo es jurista y doctora en Derecho Constitucional y a continuación le ha dicho: "Flaco favor hace usted a las mujeres con este tipo de declaraciones".

En la misma red social, Girauta ha indicado que esas palabras de la vicepresidenta parecen pronunciadas para "acabar de una vez por todas con los principios generales del Derecho". "Este estropicio intelectual y legal no es culpa de las políticas de igualdad sino de las políticas de 'igual da'", ha manifestado