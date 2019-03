Cañete reivindica la defensa de los intereses españoles en su último Consejo de Agricultura

Cañete no ha aclarado no obstante cuando dejará el cargo de ministro de Agricultura para centrarse en la campaña porque la decisión, según ha dicho, depende del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y ha dicho que le gustaría que su "sucesor o sucesora" conociera "muy bien" el ministerio y la política agraria común y desarrollara los proyectos pendientes. Tampoco ha confirmado que aspire a ser comisario. "En este momento mi cabeza está en las elecciones y no en metas posteriores", ha zanjado.



"La defensa de los intereses españoles en la reforma de la política agraria común y la política común pesquera ha sido laboriosa, constante, ha requerido mucho esfuerzo, mucha comunicación con el Parlamento Europeo y mucho contacto con mis colegas permanente y con el comisario (de Agricultura, Dacian Ciolos) y la comisaria (de Pesca, María Damanaki)", ha dicho Cañete a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE.

"Hoy voy a aprovechar para despedirme de todos ellos y para agradecerles la colaboración y la sensibilidad hacia los problemas de España en las largas que hemos pasado juntos en la búsqueda de soluciones", ha explicado.

"Es un día emocionalmente importante", ha resaltado.Cañete se ha mostrado convencido de que los electores, y en particular los agricultores y ganaderos españoles, valorarán su trabajo a la hora de votar en las elecciones del 15 de mayo. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer: defender a España, defender la agricultura española, darle la vuelta a una reforma de la política agrícola común que era radicalmente contraria a los intereses españoles", ha señalado.

"Creo que se han hecho las cosas razonablemente bien y que, por lo tanto, yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho y los electores lo valorarán con toda discrecionalidad. Pero los que lo saben valorar bien son los agricultores y los ganaderos, que saben lo que les venía y saben lo que tienen ahora. Y también el sector pesquero sabe cómo se le ha defendido cuando ha habido que negociar cuotas", ha resaltado el todavía ministro de Agricultura.En este sentido, ha anunciado que durante la campaña electoral piensa "hablar mucho" de agricultura, pesca y medio ambiente porque son "los temas que en la UE se deciden".

Cañete ha rechazado las críticas del PSOE que le acusan de aprovechar el ministerio de Agricultura para hacer campaña. "En este momento coincide que soy ministro y candidato, pero yo creo que a España hay que defenderla en todos los ámbitos de responsabilidad. Hoy me toca estar en este Consejo. Cuando el presidente del Gobierno nombre sucesor o sucesora me dedicaré full time a la campaña", ha apuntado.

El ministro de Agricultura ha dicho no tener "ni idea" de cuándo saldrá del Gobierno y ha recordado que ya ha puesto su cargo a disposición de Mariano Rajoy. "Es el presidente del Gobierno el que toma las decisiones", ha apuntado. "Yo sé que tengo programado un viaje a Marruecos la semana que viene y que lo haré yo o lo hará mi sucesor o sucesora".

Sobre su sustituto o sustituta, Cañete ha señalado que le gustaría "que conociera muy bien el ministerio, que conociera muy bien la política agraria común, que conociera bien la política europea de medio ambiente y sobre todo que desarrollara todos los proyectos que hemos hecho en este ministerio". "Uno puede tener las preferencias que pueda tener, pero es el presidente del Gobierno el que decide y por lo tanto él tomará las decisiones", ha dicho al ser preguntado por su candidato favorito.

Entre los nombres que más suenan para sustituir a Cañete está el de la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, que le ha acompañado en su último viaje a Luxemburgo.Por lo que se refiere a la posibilidad de que se convierta en el representante español en la próxima Comisión, el candidato del PP ha afirmado que "eso lo decide el presidente del Gobierno, que es el que ha tomado también la decisión de que yo encabece la lista del PP".

"Yo vengo con ganas de ganar las elecciones, de trabajar para que haya un grupo del PP español muy importante en el PP europeo y de poder configurar un PP europeo potente que sea el eje que aglutine los consensos en una época muy complicada de la UE donde va a haber que tomar muchas decisiones", ha explicado.