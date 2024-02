Canarias invitará a los portavoces de todos los grupos políticos a visitar las islas para conocer la situación de los menas

El Gobierno de Canarias propone una modificación del Código Civil para que el Estado se haga cargo de la tutela de los menores no acompañados. Lo han acordado este lunes en el marco del Consejo de Gobierno, pedirán al Gobierno Central través del Parlamento de Canarias, que se modifique el artículo 172.1 del Código Civil que es el que impide que el Estado se haga de los menores no acompañados en tanto en cuanto se distribuyan por las diferentes comunidades autónomas en función de diferentes criterios como pueden ser las posibilidades económicas o el tamaño de las mismas.

El Gobierno de Canarias quiere así que se aceleren los trámites para que las comunidades autónomas tengan la obligación de acoger a los niños migrantes que llegan a las costas del archipiélago. Para ello este lunes han acordado en Consejo de gobierno remitir una comunicación al Parlamento regional con el objetivo de que la cámara legislativa apoye este cambio legal que se propone. Se trata de una iniciativa que Canarias pretende que asuma el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Consejo de Ministros apruebe por Decreto Ley un cambio en el Código Civil.

Junto a esta comunicación remitirán una invitación a todos los grupos políticos con representación en el Congreso para que vengan a Canarias a conocer in situ la situación de los menores no acompañados.

Más de 5.000 menores bajo la tutela de Canarias

No es la primera iniciativa que sale del ejecutivo regional para tratar de dar solución a la saturación que sufre actualmente el archipiélago en la atención a los menores migrantes. El Gobierno de Canarias ha propuesto al ejecutivo centro hasta cuatro reformas legislativas para que el reparto equitativo y solidario de estos niños, entre ellas la de la Ley del Menor. Se trata de reformas que deben hacerse en el Congreso y en el Senado mediante acuerdos de los diferentes grupos que lo conforman.

La Comunidad Autónoma de Canarias tutela actualmente más de 5.500 niños y adolescentes llegados a las costas de las islas sin la compañía de mayores, los cuales están albergados en 72 instalaciones.

El goteo de migrantes no cesa, en lo que va de año han llegado a las costas canarias cerca de 11.000 personas y solo en lo que va del mes de febrero ya son más de 3.400 migrantes. La isla de El Hierro, la más pequeña del archipiélago, sigue siendo la que más presión migratoria está soportando en los últimos meses. El 55 % de los migrantes llegados a Canarias, lo han hecho a esta pequeña isla cuya población no supera los 11.000 habitantes. Solo en el mes de enero han llegado a Canarias 902 menores no acompañados

