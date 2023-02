Camps se encara con Correa y lo acusa de mentir en el juicio de la Gürtel: "Hijo de puta"

El último juicio de la Gürtel ha terminado con el enfrentamiento entre el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el considerado 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa. El encontronazo se ha producido en los pasillos de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), cuando el primero ha acusado al segundo de mentir en sus declaraciones ante el tribunal que juzga el caso para perjudicarlo.

En un momento de la discusión el exdirigente del PP habría llegado a insultar a Correa: "Eres un hijo de puta", habrían sido las palabras utilizadas por Camps según varios testigos. Tras ello el líder de la trama de corrupción ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones al respecto.

Tal y como ha apuntado EFE, el abogado de Camps, Pablo Delgado, ha negado que su defendido haya proferido insultos a Correa, aunque ha reconocido que "sí le ha dicho que le quieren arruinar la vida".

Piden más de dos años de prisión

Camps está acusado de delitos de prevaricación y fraude y se enfrenta a una pena de prisión de dos años y medio de cárcel y otros 10 de inhabilitación por supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel.

No obstante, el expresidente ha asegurado en varias ocasiones que no se llevó "un solo euro al bolsillo" por las actuaciones de la trama y que todo se trata de una campaña orquestada para ensuciar su imagen. "Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos", ha explicado.