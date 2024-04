Las encuestas reflejan un empate entre PNV y EH Bildu en las elecciones del 21 de abril

A unas semanas de las elecciones autonómicas en el País Vasco, las encuestas reflejan una victoria reñida entre PNV y EH Bildu. Los dos partidos se mantienen empatados en intención de voto y en proyección de escaños ante las elecciones del próximo 21 de abril, según indican los sondeos.

En cuanto al Partido Socialista de Euskadi (PSE), las encuestas auguran que tendrá en sus manos la gobernabilidad desde el día de las elecciones. La previsión apunta a que lo más probable es que vuelva a repetirse el actual Gobierno de coalición entre PNV y PSE, con la incógnita de si Bildu logrará convertirse en la primera fuerza política del País Vasco.

El PNV pide el voto ante unas elecciones inciertas

El resultado en las encuestas mantiene a ambos partidos en alerta, buscando el voto hasta el último momento. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a su militancia que "movilice el voto a tope" con motivo del día de la patria vasca. Ortuzar ha reconocido que "la cosa está reñida" en referencia al empate, pero se muestra seguro de que su partido ganará las elecciones.

"El asunto es cómo y por cuánto... hay que llegar a los indecisos para ganar con claridad", ha dicho. "Lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu es más que el PNV. Esa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta de las instituciones de Euskadi para garantizar progreso y bienestar", ha añadido.

Ortuzar destaca que Bildu, durante la precampaña electoral, "hablan mucho y dicen poco". En esta línea ha comparado al partido con una vaca de su abuelo, que "daba mucha leche, pero luego pegaba una patada al balde y... ¡adiós!, ya no servía para nada". Asimismo, subraya que "igual ahora dicen que quieren hacer yogur sin calorías, pero si consiguen el poder vuelven a la patada al balde".

Por su parte, el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado estar "satisfecho" con la coalición que mantiene su partido y el PSE. Sin embargo, advierte que él solo se "fía" del PNV y Pedro Sánchez es "un hombre que cambia de opinión". Por ello, ha pedido "un gran resultado".

Subraya que en las próximas elecciones, la sociedad vasca "tiene que optar entre dos modelos", el modelo del Partido Nacionalista Vasco de "contrastada experiencia, gestión, capacidad de afrontar esos retos y sacar a este país siempre adelante" y un modelo "de incertidumbre" en el que no se sabe "cuál es la agenda".

Bildu busca la independencia vasca

Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "la independencia no llegará antes si no llegamos a los gobiernos". Admite que la independencia no se conseguirá "de un día para otro", si no existen "escenarios intermedios".

Otegi incide en la necesidad de "alcanzar los gobiernos" para "demostrar que los independentistas somos capaces de mantener nuestro orgullo por nuestra vieja nación". Y subraya que no tienen "ansiedades ni prisas". "No vamos con prisa porque vamos lejos y tenemos claro cuál es el horizonte", ha apuntado.

