Borrell preferiría que los políticos independentistas presos estuviesen "libres condicionalmente": "Hubiera preferido otras medidas de precaución para evitar la fuga"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que "personalmente" él preferiría que los políticos independentistas presos, que serán juzgados por sedición y rebelión, estuvieran "libres condicionalmente". "Yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga que no fuese la prisión condicional", pero añade: "Hay que respetar su independencia".

Estas declaraciones a los periodistas van en la misma línea que las publicadas en una entrevista de la BBC en las que Borrell remarca que esa es su "opinión personal". A la pregunta de por qué el Gobierno no perdona a los acusados, ha respondido, visiblemente airado, que "en España hay división de poderes". "¿Ha oído hablar de la división de poderes?" ha dicho el ministro, recalcando que "la Justicia es independiente" y que el proceso judicial a los independentistas es obra de un juez, y "el Gobierno no tiene nada que ver".

Borrell no ha dudado en calificar a Cataluña como "nación", y no como "región", pero ha hecho hincapié en que "en el Derecho Internacional no hay nada que dé a Cataluña un derecho a la secesión". "Aunque lo diga Quim Torra todos los días es perfectamente falso", ha remachado.

Este martes, Borrell se reunió con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland al que quiso agradecer sus "palabras reconfortantes para el Gobierno español, especialmente en un día como hoy", el de la Diada de Cataluña.

"Como usted ha dicho y nadie mejor que usted para decirlo con más autoridad, sólo dentro del respeto de la Constitución se pueden encontrar soluciones a los problemas políticos", le agradeció Borrell en una declaración ante la prensa.

Añadió el ministro de Exteriores que "fuera del respeto a la Constitución, como usted ha dicho, entonces estamos seguros de no encontrar nada y de caer en el caos", en referencia a los problemas planteados en Cataluña.

Jagland y Borrell se entrevistaron durante algo más de 45 minutos en la sede de la organización paneuropea, en Estrasburgo (noreste de Francia). España celebró el pasado noviembre el cuadragésimo aniversario de su adhesión al Consejo de Europa, que hoy cuenta con 47 Estados miembros.