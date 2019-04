Bescansa: "Hay 11 millones de votos que quieren cambio"

Carolina Bescansa ha comparado el momento político actual con "el fotograma en movimiento de una película", porque asegura que a un mes vista del 26-J "es muy difícil hacer un análisis electoral".

La número tres de Podemos pronostica sin embargo, "unos resultados muy distintos de los del 20 de diciembre" y apunta que aunque "la gente está muy cansada y hay un hastío generalizado eso no se ha traducido en una falta de interés sobre lo que es la política".

Siguiendo con la consigna marcada de tratar al PSOE como "un aliado", Bescansa ha cargado tintas contra el PP porque según ella "el rival a vencer es el PP y sus políticas". La número tres de la formación morada se muestra convencida de que "la gente va a votar en el eje cambio-continuidad" y no en el de "derechas-izquierdas". Además, ha añadido que "hay 11 millones de votos que quieren cambio".

Carolina Bescansa cree que "hay condiciones para ganar las elecciones al PP, porque el PP no puede seguir gobernando en este país por muchos motivos; no solo por las políticas antisociales realizadas, sino por el nivel de corrupción y de podredumbre que atraviesan los cimientos del PP que lo inhabilitan para seguir gobernando. Y un partido tan corrupto como el PP, no puede seguir ocupando las instituciones" y recalca "la corrupción es el peor mal, el que más atenta a a democracia".

Carolina Bescansa ha defendido una posible confluencia con IU y ha apelado a Gaspar Llamazares, crítico con ella, que "es necesario unir esas fuerzas, no solo desde el punto de vista parlamentario sino también desde el punto de vista electoral para derrotar al PP".