Barcelona prevé que el atentado en Las Ramblas afecte a la salud mental del 1% de los vecinos

La teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Laia Ortiz, ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona prevé que el atentado de Las Ramblas afectará a la salud mental del 1% de los barceloneses, unas 16.000 personas, que modificarán su cotidianeidad, y agudizará los trastornos que padecen algunas de ellas.

La comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha precisado que, aunque se de algún caso de estrés post-traumático, hay que evitar "hacer patológico, un proceso que no lo es" y que se alargará en los próximos meses. "Quien no es directamente afectado, o familiar de afectado, puede no sentirse legitimado para pedir ayuda psicológica pero eso no quiere decir que no lo necesite. No debe convertirse en un hecho patológico, porque no lo tiene que ser necesariamente", ha añadido Tarafa.

La agudización de transtornos físicos y mentales, angustia, problemas para dormir, pensamientos recurrentes, irritabilidad, tristeza, no querer hacer vida social, no poder ir a Las Ramblas, sensación de culpa o "la necesidad de buscar explicación a una cosa difícil de explicar" son algunos de los síntomas que ha apuntado Ortiz tras asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del Plan de Salud Mental.

La reunión ha puesto en común el balance de las actuaciones realizadas hasta ahora, y escuchar los miembros de la comisión - 42 personas y diferentes entidades y consorcios relacionados con la atención social y mental de Barcelona- para compartir estrategias para atender futuras necesidades que se puedan detectar por el impacto psicológico de los hechos vividos en la ciudad.

Tras la reunión, Ortiz y Tarafa han explicado a la prensa que el Ayuntamiento coordinará la atención psicológica post-atentado y reforzará la información a la ciudadanía para que ésta canalice el sentimiento de miedo que puede haber generado el atentado.

Así, formará a los profesionales de la atención primaria para atender a las personas afectadas psicológicamente por los hechos del 17 de agosto, ya partir de octubre, las personas atendidas por CUESB y los Servicios Socales serán derivadas al circuito ordinario y serán atendidas de manera normalizada desde la atención primaria de salud.

También que intensificará la coordinación con los equipos de asesoramiento pedagógico de las escuelas, especialmente de los centros más próximos de las Ramblas, a las que se ofrecerán recursos.