El ayuntamiento de Madrid aplica la Ley de Memoria Histórica y retira del callejero a los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero

Vox, PP y Cs eliminarán el nombre del que fuera presidente del Gobierno en la República, el socialista Francisco Largo Caballero, del callejero madrileño "en aplicación de la Ley de Memoria Histórica". La propuesta la ha presentado en el pleno del ayuntamiento el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, para acabar con cualquier homenaje a "personajes siniestros" como Largo Caballero y el también ministro socialista en la República Indalecio Prieto.

Diferentes interpretaciones de la memoria histórica

"Ambos son exponentes de totalitarios criminales antidemócratas que no merecen un reconocimiento en las calles de Madrid", ha declarado. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha justificado el apoyo a la eliminación de este homenaje en el callejero en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que permite a las administraciones retirar escudos, placas o menciones conmemorativas "de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura". "Lo que pretenden es retorcer la ley", ha espetado el concejal socialista Ramón Silva. La edil de Más Madrid Marta Gómez Lahoz ha coincidido en que están haciendo "un uso torticero de la ley".

Bronco debate histórico

Los votos de PP, Cs y Vox han sacado adelante, con el 'no' de Más Madrid y PSOE, que se retiren los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar Indalecio Prieto, así como la placa en la plaza de Chamberí dedicado al primero, además de instar a la eliminación de las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en su memoria. Vox basaba su petición en virtud del "cumplimiento de la resolución del Parlamento europeo de hace un año, donde se condena a los regímenes totalitarios por su ataque a la democracia". Una enmienda de PP y Cs, aceptada por Vox, ha basado la argumentación para sacar adelante la proposición en la legislación española, con la Ley de Memoria Histórica, y la ordenanza municipal. Para el socialista Silva, por su parte, es "vergonzoso" que Vox recurra a una resolución del Parlamento europeo por el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, "que inició el nazismo, aliado bélico del franquismo del que ustedes (a Vox) proceden y defienden porque no reniegan ni condenan". "Los criminales y fascistas no somos nosotros, que defendemos la Constitución" requiriendo la retirada de nombres en el callejero de "totalitarios y comunistas", ha contestado Ortega Smith, que ha apostillado que "no es revisionismo, es acabar con la mentira histórica". La concejala de Cs Sofía Miranda ha replicado a PSOE y Más Madrid que "la ley es para todos" y sirve para actuar "contra todos los criminales, de un lado y de otro, porque quien da muerte no es inocente por hacerlo en nombre de una ideología, es un criminal".