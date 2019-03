El voto de un militante ausente de la CUP pudo haber roto el empate

DAVID VITALI SE ENCONTRABA EN ANDALUCÍA POR ASUNTOS FAMILIARES

En la votación del pasado domingo para la investidura de Artur Mas, volvió a retrasarse la decisión por el empate entre el "sí" y el "no". Un militante ausente de la CUP, David Vitali, publicaba en su cuenta de twitter que esperaba que la decisión no dependiese de un voto y finalmente su ausencia no pudo deshacer el empate.