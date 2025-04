Los audios de la declaración de la asesora de Begoña Gómez: "Begoña me pide un favor..."

Este martes llegan novedades sobre el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los audios de la declaración de Cristina Álvarez ante el juez. Ella es la asesora de Moncloa que ayudaba a Gómez. En esos audios la asesora dice que fue la propia mujer del Presidente quien la contrató y quien le pidió que hiciera gestiones desde el Palacio de la Moncloa para su cátedra.

También se ha tenido acceso a la declaración de Alfredo González Gómez, que en aquel momento era vicesecretario de Presidencia del Gobierno, de la cartera ministerial de Félix Bolaños. Gestionó la contratación de Álvarez y afirma que no la conocía de nada ni su currículum. Tras su declaración el juez que instruye el caso Juan Carlos Peinado citó a Bolaños.

Álvarez declaró ante el juez que la propia Begoña fue la que la llamó para ofrecerle el cargo: "Le habían comentado cuando llegó a Moncloa que podía tener una persona de confianza. Le gustaría que fuese yo". Pero la asesora no solo se ocupó de gestionar su agenda, también sus asuntos privados como la co-cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En uno de los correos recogidos en el sumario transmitía Álvarez que Gómez estaría "encantada" de que renovasen la financiación. En los audios, Álvarez destaca: "Begoña me pide un favor. Yo estaba escribiendo y no me costaba un segundo. Dijo: 'Oye pues aprovecha y diles que si van a seguir con la cátedra'".

La declaración de Alfredo González Gómez

González Gómez, el encargado de gestionar la contratación de Álvarez, afirmó en su declaración como testigo que no recuerda los detalles de la contratación y eso llamó la atención de peinado: "Yo tramité muchas propuestas de nombramiento como esa que usted me ha mostrado". La citación de Félix Bolaños será en la Moncloa la próxima semana.

