Así pueden decantar la balanza los partidos minoritarios en el debate de investidura de Pedro Sánchez

Así será el pleno del debate de investidura de Pedro Sánchez

Si no hay sorpresa de última hora, Pedro Sánchez no será investido presidente del Gobierno este fin de semana, tendrá que esperar al próximo martes. En primera votación necesita que de los 350 diputados que conforman el Parlamento 176 le den su sí, por el momento las cuentas dicen que solo tiene 164 frente a los 163 'noes'.

Inmediatamente después de conocer los resultados de la segunda cita electoral PSOE y Unidas Podemos anunciaban un preacuerdo por el que los morados aseguraban su sí a Pedro Sánchez. A los 120 diputados de los socialistas se suman así los 35 de Unidas Podemos.

También ha disipado dudas la formación de Íñigo Errejón que va a aportar los 3 escaños de Más País. PNV firmó en los últimos días el acuerdo con el PSOE por lo que la suma de estas cuatro formaciones nos dan los 164 'síes' que están garantizados en la primera votación.

En el lado del no tajante tenemos los 89 diputados del PP, los 52 de VOX, los 10 de Ciudadanos y los 2 de Navarra Suma. Pero, qué ocurre con los partidos independentistas y con los de menor representación.

El abanico independentista catalán se encuentra dividido, mientras que la CUP y JxCat han manifestado su intención de no moverse del no, ERC presenta este jueves al Consell Nacional su acuerdo con el PSOE. Los de Oriol Junqueras pactarían una abstención de sus 13 diputados en segunda votación.

Nos quedan por revelar las intenciones de los 5 escaños de EH Bildu, 2 diputados de CCA-PNC-NC y el diputado del BNG, del Partido Regionalista Cántabro y de Teruel existe. Escaño a escaño pueden decantar la balanza.