Así posaba uno de los terroristas de Barcelona frente a la Torre Eiffel días antes de arrollar a una multitud en Las Ramblas

En el sumario de los atentados de Barcelona y Cambrils se recogen conversaciones de los terroristas, el seguimiento al autor de la masacre de Barcelona y los nuevos objetivos que tenían en mente para atentar en Cataluña y en Francia.

En las imágenes se puede ver al joven yihadista Hichamy que, como si fuese un turista más, se fotografió en la Torre Eiffel el 12 de agosto de 2017. Él, junto a los miembros de la célula terrorista, viajaron a París con la finalidad de analizar distintos lugares de la ciudad para decidir dónde colocar una furgoneta cargada de explosivos. Querían causar el mayor daño posible al máximo de transeúntes en las zonas más turísticas de París.

El sumario de los atentados, al que Antena 3 ha tenido acceso en exclusiva, contiene reveladoras conversaciones de los yihadistas que los llevaron a cabo. "Esto es una granada de mano improvisada pero que hace su trabajo. El presupuesto de cada una no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo hemos traído de mi trabajo y lo he trabajado allí delante de vuestros aliados, que me veían cómo los hacía. Con el apoyo divino, cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas, o en las de vuestros hijos, o en las de vuestras mujeres", decía Himachy.

Los yihadistas, mientras manipulan los explosivos, se graban y alardean de la facilidad con la que los han comprado.

Entre sus posibles objetivos estaba el Camp Nou, la Sagrada Familia y una conocida sala de fiestas en Barcelona. En Sitges su objetivo eran discotecas de ambiente homosexual. Todos estos lugares fueron objetivos fallidos después de la explosión en la casa de Alcanar, donde puede tenían repartidos los explosivos por toda la casa. Younes y el resto de terroristas preparaban los atentados tres días antes del atropello en las Ramblas.

"La vida no nos importa nada. Alá, alabado sea, nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre. Todo lo que os tenemos preparado... Os vais a arrepentir de haber nacido, sobre todo vosotros, Mossos d'Esquadra", decía Himachy.

Imágenes de comercios y de seguridad en las calles sirvieron para establecer el recorrido del terrorista, que lanzó a toda velocidad la furgoneta, atropellando a todas las personas que se encontró a su paso por las Ramblas.

El joven yihadista salió a la carrera tras detener el vehículo y así está registrada toda su huida, cámara a cámara, por el centro de Barcelona.