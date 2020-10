Así han sido las cuatro mociones de censura en la democracia donde solo una fue aprobada

La moción de censura presentada por Vox en el Congreso y que se celebrará este 21 y 22 de octubre será la quinta en democracia.

La primera moción de censura fue en 1980 contra el Gobierno de Adolfo Suárez y no salió adelante por 166 votos en contra, 152 a favor y 21 abstenciones. Fue promovida por el PSOE de Felipe González, que siete años más tarde estaba llegó a ser el Gobierno.

Alianza Popular presentaba una moción de censura contra los socialistas en 1987, con 195 votos en contra, 67 a favor y 70 abstenciones. También fue tumbada.

La situación no se volvió a repetir hasta 2017. Podemos propuso la tercera moción contra el Partido Popular de Mariano Rajoy, que tampoco obtuvo los apoyos suficientes con 170 votos en contra, 82 a favor y 97 abstenciones.

En 2018 Pedro Sánchez presentó una moción contra Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel, que sí salió aprobada con 180 votos a favor, 165 en contra y una abstención.

Ahora toca esperar al miércoles para ver la moción de censura de Vox para quitar al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

De momento la postura del PP sigue siendo un secreto. La duda es si inclinarán por el no o por la abstención en el Congreso de los Diputados. Casado intenta desvincularse de la moción diciendo que "no pienso gastar ni un minuto en algo que no le interesa".

Hay debate dentro del partido. Unos quieren quieren distanciarse al máximo de VOX como el presidente de la Xunta, Alberto Feijóo, que indica que "esta moción de censura le viene muy bien al Gobierno y mal a la unidad de la oposición".

Mientras que otros presionan hacia el lado contrario como Cayetana Álvarez de Toledo que pide que el PP no vote no a la moción.

Aunque Vox sabe que su moción no saldrá adelante, espera sorpresa. Así lo considera Iván Espinosa de los Monteros que señala que "yo sé que hay gente que quiere votar a favor, otra cosa es que se atrevan".