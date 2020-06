Así explicaba Santiago Abascal en El Hormiguero por qué lleva pistola

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha mencionado a Abascal sobre su permiso de armas y la hipotética posibilidad de que estuviera acudiendo con ella al Congreso de los Diputados. Abascal la ha respondido recordándote el Delcygate.

Todo comienza cuando el senador de Compromís, Carles Mulet, que se quejaba de que el Gobierno no haya facilitado la documentación que avala el permiso de armas de Abascal. Además recordaba que está prohibido que los diputados vayan armados al Congreso. Donde señalaba que de "ser verdad" que "va armado al Congreso" debería ser sancionado perdiendo su condición de diputado, aunque no se ha demostrado que Abascal vaya con un arma en la cámara.

A esto ha querido responder el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que ha respondido que "quizás a los españoles les gustaría más saber si los representantes de la soberanía nacional acuden a las reuniones de las comisiones y de plenos sin haber consumido sustancias psicotrópicas", es decir, ha propuesto "un control de droga" a los diputados.

Ante esto el ministro Ábalos ha respondido a Buxadé a través de Twitter diciendo "¿Entonces, si va armado al Congreso?". Momento en el que Abascal ha respondido a Ábalos diciendo "he dicho que no me importaba ser cacheado. No te hagas el sordo", para traer a colación el llamado Delcygate: "Por cierto, también podemos plantear control de maletas y maletines".