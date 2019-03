Artur Mas pide a las fuerzas proconsulta no confundirse de "adversario"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha llamado este sábado a la corresponsabilidad a todas las fuerzas proconsulta, a las que ha pedido que no se confundan de "adversario" ya que éste no se encuentra dentro de Cataluña sino que es, ha dicho, un "Estado que no tiene sentido democrático".



Mas ha asistido a la fiesta de CDC, que se ha celebrado en Manresa (Barcelona), en donde en un discurso ante varios centenares de militantes del partido ha enviado un mensaje de unidad para que el próximo 9 de noviembre los catalanes puedan decidir su futuro en una consulta, en lo que va a ser "un antes y un después" en Cataluña.



A menos de un mes de la fecha de la consulta soberanista, suspendida por el Tribunal Constitucional, el líder de CDC ha subrayado que Cataluña tiene la mayoría "social, política e institucional" para que los catalanes puedan votar, y ha hecho un llamamiento al "consenso político" entre las fuerzas políticas catalanas.