Artur Mas considera que su juicio no tiene base legal porque es político

En una entrevista en Onda Cero, Mas ha avanzado que su argumento de defensa en el proceso contra él y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau será que esto "no es un juicio de base legal". "Es un juicio instado por la Fiscalía General del Estado en connivencia con el Gobierno del PP", ha denunciado Mas, que considera que es un juicio "político" y ha avanzado que acudirá a "instancias europeas" en caso de condena. Ha remarcado que ni él ni ningún otro líder del PDeCAT está descartado para unas futuras elecciones, salvo el presidente catalán, Carles Puigdemont, porque se "autodescartó".

En el caso de que fuera inhabilitado, Mas ha avanzado que cumplirá con el fallo en función del "tipo de elecciones" que se convoquen. Ha negado "rotundamente" que la concentración organizada para el día del inicio del juicio del 9N, el próximo 6 de febrero, sea para presionar a los jueces y ha afirmado que los funcionarios tienen el "derecho" de pedir días festivos, siempre que sea "compatible" con el buen funcionamiento del servicio público, que es lo que "prevalece".

Mas ha augurado que el Govern podrá organizar un "referéndum" con "cobertura legal" del Parlament, aunque cree que en el actual marco constitucional también "es perfectamente legal, si se quiere".

Sobre la polémica del ya exsenador de ERC Santi Vidal, ha lamentado que "haya hablado más de la cuenta y no haya explicado la realidad", pues hay asuntos que "son mentira" y otros que se "tienen que explicar de otra forma". En este sentido, Mas ha remarcado que la Generalitat tiene acceso a datos fiscales, pero "otra cosa es si los puede utilizar para un propósito o no", pues no se pueden usar "al libre albedrío".