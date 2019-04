Ciudadanos cree que Puigdemont no quiere debatir con quién le pueda rebatir sus argumentos

Arrimadas, que hoy ha visitado el Mercado de la Boqueria, ha reaccionado a las palabras del presidente catalán: "No me sorprende la respuesta del presidente catalán, porque a Puigdemont no le gustan los debates, no le gusta que le rebatan con argumentos, que pueda perder una votación, a él solo le gustan los monólogos en entornos controlados".



Ha recordado que su formación ya ha denunciado muchas veces que "Puigdemont se negó a ir a la conferencia de presidentes autonómicos, se negó a ir al Senado si el resto de presidentes autonómicos podían hablar y, siendo coherente, se niega a ir al Congreso porque sabe que le pueden rebatir, que le pueden dar argumentos en contra, que puede perder una votación y eso no le gusta".



Y ha añadido: "La petición de diálogo de Puigdemont siempre ha sido falsa; quieren declarar la independencia y quieren una excusa para poder tirar por el camino del medio".



Arrimadas se ha referido asimismo a las primarias del PSOE de este fin de semana cuando ha dicho que "el futuro de España no puede estar pendiente de la crisis interna de un partido y el PSOE tiene que ver si realmente tiene un proyecto de futuro para España y si realmente puede ayudar al futuro de los españoles o va a estar inmerso en una crisis que parece no tener fin".



Ciudadanos garantiza su apoyo en Andalucía, pero, advierte, "si Susana Díaz deja de ser presidenta de la Junta de Andalucía, evidentemente tendríamos que hacer otro pacto de investidura y seguiríamos poniendo condiciones muy exigentes, como la bajada aún más del impuesto de sucesiones".



En sus declaraciones, Arrimadas ha señalado que "ERC está en campaña electoral desde hace muchos meses y (su líder Oriol) Junqueras está de campaña para intentar ser presidente de la Generalitat; y la repetición del nuevo 9N es la excusa para poderse presentar a las elecciones autonómicas".



Arrimadas ha insistido en que ellos también piden urnas, pero "urnas con garantías, para las elecciones autonómicas de las que salga un gobierno de la Generalitat que no tape la corrupción, que no quiera separarnos a Cataluña de España y de Europa".



La líder de Cs ha criticado asimismo a Podemos por su anunciada moción de censura: "Podemos ya nos tiene acostumbrados a que cada semana hace una performance y esta semana toca la moción de censura, pero no hay que ir de Guatemala a Guatepeor, por tanto, no vamos a participar en sus numeritos semanales".