Arias Cañete: "Creo que no me iré en la lista al Parlamento Europeo"

VALENCIA | "ESTOY BIEN DONDE ESTOY"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado este sábado en Valencia que desconoce si formará parte de la candidatura del PP para las próximas elecciones europeas y que no ha abordado esta cuestión ni con el presidente del partido ni con la secretaria general. "No lo sé y que creo que no me iré". "Yo estoy muy contento donde estoy", ha recalcado.