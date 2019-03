Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión de Rato y que se le retire el pasaporte

El fiscal Alejandro Luzón argumenta en un escrito remitido este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no procede acordar estas medidas en el marco de este procedimiento, en el que no se han producido novedades significativas en la investigación. El juez Andreu preguntó a la Fiscalía si debía celebrar una vista contemplada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a petición de un particular, y si acordaba la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, reclamada por UPyD, que ejerce la acusación popular en la causa.

Anticorrupción también rechaza la petición de la formación magenta de solicitar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que informe sobre la situación actual de las investigaciones que afectan a Rato, sus bienes patrimoniales, disposiciones y transferencias dinerarias realizadas.

Las citadas fuentes apuntan, no obstante, que las medidas cautelares solicitadas se podrían imponer, en todo caso, en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por las actividades económicas del exvicepresidente.

Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida en la pieza separada sobre las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que los exconsejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El colectivo 15MpaRato, personado también como acusación popular, ha solicitado también a Andreu que acuerde la prisión provisional y sin fianza para Rato.

Contra la venta de sus bienes

Por otro lado, fuentes jurídicas han explicado que la Fiscalía reclamó al juez Enrique de la Hoz, que se encontraba en funciones de guardia la semana pasada, que se incluyeran asientos registrales sobre las propiedades del ex director gerente del FMI para que figurara la investigación. Sin embargo, el magistrado, que sí ordenó los registros en el domicilio y el despacho del expresidente de Bankia, consideró que los anotaciones en el Registro y su declaración no revestían carácter de urgencia y correspondía acordarlas al juez sobre el que recayó la denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Artal.

Todo ello antes de que la Fiscalía Anticorrupción se hiciera con la investigación a Rato el pasado lunes y de que Serrano-Artal se inhibiera ese mismo día en favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu al apreciar conexión con el "caso Bankia". Sin embargo, el pasado miércoles Anticorrupción recurrió la inhibición del juez de Madrid por no apreciar este vínculo y porque el caso en el que Andreu investiga presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa devendría "inmanejable".

Además, la fiscal Elena Lorente señalaba que aún no está "mínimamente aquilatado" que el exministro blanquease dinero en el extranjero para atribuir esta investigación, aún muy "incipiente", a la Audiencia Nacional. No obstante, no descartaba que del avance de la instrucción "pueda determinarse la existencia de un delito que sea competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción".

El recurso de Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Madrid no es suspensivo, por lo que el juez de Instrucción número 31 de Madrid continuará tramitando el procedimiento hasta que se resuelva y tendrá que decidir sobre las nuevas diligencias que le pidió ayer el Ministerio Público.