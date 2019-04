Anticorrupción presenta un informe para avalar que la Infanta no cometió un delito fiscal

PIDE EL SOBRESEIMIENTO PARA CRISTINA DE BORBÓN Y ANA MARÍA TEJEIRO

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha aportado un informe en el que acredita que la Infanta Cristina y Ana María Tejeiro no cometieron delito, dado que su conducta no fue considerada infracción administrativa tributaria. Ha solicitado además al tribunal que si no acuerda sobreseer la causa para ambas acusadas, declare como perito la autora del documento, Caridad Gómez, jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación en Delitos contra la Hacienda Pública.