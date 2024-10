Ángel Víctor Torres: "No voy a dimitir y estoy más fuerte"

Después de la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza de forma exhaustiva las posibles implicaciones de las instituciones en la trama Koldo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reafirma en lo que ya declaró en la Comisión de Investigación. En su momento afirmó que no conocía a Díaz Tapia, y hoy vuelve a asegurar que "no le pone cara".

El documento, que revisa los mensajes de texto enviados por distintos implicados en la compra de material sanitario durante la pandemia, sugiere que Díaz Tapia, quien habría actuado como intermediario para la empresa Megalab en la venta de PCR, mencionó una reunión que presuntamente tuvo con el entonces presidente del Gobierno canario en el mes de agosto. Posteriormente, en noviembre, se anunció un acuerdo con esta empresa por valor de 5,4 millones de euros.

Por su parte, Ángel Víctor Torres, quien ya ha comparecido sobre este asunto tanto en una sesión de control del Gobierno en el Congreso como en la Comisión de Investigación, volvió a ratificar sus palabras, recordando que en aquel entonces dijo textualmente que "no le constaba" conocer al señor Díaz Tapia, y que efectivamente, no le pone cara. Torres reiteró que le llegaban propuestas de diversas empresas y que no recuerda a todas las personas con las que habló o se reunió. "Somos seres humanos y nos podemos equivocar", comentó, pero aseguró que su gobierno actuó "como debía".

Una reunión que Torres y su equipo no recuerdan

Según el informe de la UCO, estos contactos entre el gobierno canario y la empresa Megalab sí se produjeron. No obstante, Ángel Víctor insiste en que, aunque ha pedido a su equipo que revisen su agenda de la época, "no hubo ninguna reunión en presidencia". Deja abierta la posibilidad de que dicha reunión se hubiera producido, pero en otro lugar, como la sede del Parlamento de Canarias, "como ocurren muchas otras", afirmó al ser interrogado insistentemente sobre el tema.

Antonio Olivera, quien fuera jefe del gabinete del presidente, también aparece mencionado en el informe de la UCO. Según este documento, recibió un mensaje de Díaz Tapia en el que este mencionaba que lo llamaba por petición de Koldo, a lo que Olivera respondió: "ahora te llamo". En la Comisión, Olivera insistió en que no recordaba el contacto y que "su teléfono lo tenía mucha gente".

El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó hoy su preocupación por las contradicciones que parece evidenciar este nuevo informe de la UCO. "La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó con su dinero", declaró. A su juicio, "negar que hubo reuniones y contactos genera mucha desconfianza".

Ángel Víctor Torres concluyó que no solo no se plantea dimitir, sino que está "más fuerte" que cuando comenzó. Insistió en que siempre ha respondido de inmediato cuando se le ha solicitado hablar sobre este tema y pidió rigor en las acusaciones. Recordó que en las conclusiones finales del informe de la Guardia Civil solo se solicita investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dejando fuera de la investigación a otras personas, incluido él mismo.

