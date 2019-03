Angel Carromero consigue la libertad condicional y agradece a Aguirre su apoyo

El secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid, Angel Carromero, ha conseguido la libertad condicional tras el incidente en Cuba -fue condenado a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero- y ha dado las gracias especialmente a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por su confianza mostrada ante la "injusticia" sufrida.



"Esta tarde, por fin, y después de un calvario, un juez de la Audiencia Nacional ha decidido darle la libertad condicional", ha explicado la propia Aguirre en un acto con asociaciones de jóvenes en el centro de Madrid.



Carromero ha asegurado desde allí que no se lo esperaba y no ha dudado en agradecer el apoyo recibido. Ha nombrado específicamente a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y al portavoz del comité de campaña del PP y expresidente de Nuevas Generaciones, Pablo Casado. "Y sobre todo a Esperanza Aguirre", ha añadido.



Carromero ha asegurado que desde que llegó de la isla "siempre" ha recibido el apoyo de la presidenta.



"Ella siempre ha puesto por delante los valores del PP y ha defendido que lo que ocurrió allí fue una injusticia, por lo que no tendré tiempo para agradecerle todo lo que ha dado por mí", ha declarado.