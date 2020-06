Andalucía quiere que se suspenda la Operación Paso del Estrecho por el coronavirus

Más de 3 millones de personas pasan por Algeciras al año en lo que se conoce como "Paso al Estrecho". Personas que viven en Europa y aprovechan sus vacaciones para volver a sus localidades de origen en Marruecos. Una situación que preocupa especialmente a la Junta de Andalucía este año por la pandemia de coronavirus.

Si no hay ferias, ni romerias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho hoy que no ve lógico "concentrar 3 millones de personas" en la Operación Paso del Estrecho (OPE) cuando el Gobierno autonómico está pidiendo a los ayuntamientos que no permitan las ferias y romerías, donde son miles de personas.

"Si estamos diciendo que no hay feria y que no hay romería, donde hay 3.000 ó 4.000 personas, claro que no nos parece lógico concentrar 3 millones de personas en un paso, en cuatro meses, de un lado a otro de nuestros continentes", ha manifestado el presidente andaluz.

Moreno ha reclamado al Ejecutivo central que estudie "de una manera muy seria y muy rigurosa" el paso del Estrecho.

A este respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se están estudiando medidas ante la posibilidad de que este verano también se produzca la operación.

"Un problema de seguridad"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha añadido que se trata de " un problema de seguridad", quien ha asegurado que "si como parece el Gobierno de España va a solicitar un pasaporte sanitario para poder viajar de un país a otro de Europa también habría que hacerlo extensivo para la OPE porque todas las personas que vengan van a tener que garantizar que no son portadores, y eso requiere unas pruebas a la hora de viajar".

Petición al Gobierno central y a la UE

Pese a eso, "ni el Gobierno de España ni la Unión Europea han establecido aún ningún protocolo; por eso es importante que se pongan a trabajar".

Marín ha aclarado que "por supuesto que todas esas personas tienen derecho a viajar a sus casas sea cual sea su país, su religión o sus creencias, pero ese no es el problema; el problema es garantizar la seguridad y la salud".

"El Gobierno de España y la Unión Europea se tienen que dar cuenta de que las fronteras de Europa son fronteras de todos y no le corresponden solo ni a una comunidad autónoma ni a un país y tienen que establecer medidas" para "no poner nuevamente en riesgo la salud de millones de personas".

Por tanto, ha concluido que la Junta mantendrá la "petición de que se anule la OPE o cualquier otro desplazamiento si no hay medidas de seguridad".