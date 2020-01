Almeida pregunta a Ábalos si "llevó en brazos" o "en caballito en esas anchas espaldas" a la vicepresidenta venezolana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió este martes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que aclare si llevó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez "en brazos cual noche nupcial, si la llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene o si la llevó a hombros" de la terminal de vuelos privados a la T-4.

Así lo señaló durante su intervención tras las mociones de urgencia presentadas por Vox y Ciudadanos, donde destacó que con él como alcalde se recibe a un presidente "que se juega la vida" por sus ciudadanos, mientras que Carmena "recibió a tres delincuentes catalanes".

En este sentido, Almeida comentó que, mientras eso sucedía, "Ábalos, que no tiene capacidad ni para ser presidente de su comunidad de propietarios, iba a postrarse de hinojos ante la vicepresidenta corrupta de Maduro, ante una persona que no podía pisar suelo español y sobre lo que han dado ya cinco versiones". Por ello, pidió a los socialistas que aclaren cómo fue Rodríguez de una terminal a otra cuando no puede pisar suelo europeo.

"¿La llevó Ábalos en brazos cual noche nupcial, la llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene, la llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea y haciendo una intervención en la cual evitas una normativa donde se decía que esta persona no podía pisar suelo español?", se preguntó.

Pagarán por lo de Venezuela

Ante esta situación, el regidor madrileño apuntó que, si el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias "no se cansa de ser el de la indignidad, el de destruir la imagen y la reputación de España".

Sobre Iglesias, Almeida recordó cuando el líder de Podemos hablaba del tic tac tic tac para señalar que le quedaba poco tiempo en el cargo al ex presidente Rajoy. Pues bien, continuó Almeida, "tic tac tic tac tic tac Pablo (Iglesias), Íñigo (Errejón) y Juan Carlos (Monedero) para saber lo que os habéis llevado de Venezuela y Bolivia, donde habéis hecho las mayores atrocidades que se pueden hacer".

En este sentido, recordó que el pasado sábado pidió perdón a Juan Guaidó por todos los españoles que habían colaborado en la instalación de regímenes totalitarios en Iberoamérica.

"Lo peor no es que ellos tres, y tantos otros, se hayan llevado el dinero de los venezolanos, lo peor es que han destruido la democracia, los derechos fundamentales y las libertades allí", aseguró. "Algún día pagarán por ello", concluyó.