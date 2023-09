Almeida, tras las palmadas en la cara de Daniel Viondi: "Sigo con esa sensación de incredulidad"

Daniel Viondi, concejal del PSOE, fue expulsado del pleno de este jueves después de dar tres palmadas en la cara del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El alcalde se enfadó y cargó contra el edil socialista: "Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir". Almeida ha estado este viernes en directo en Espejo Público con Susanna Griso. Confirma que continúa con una sensación de "incredulidad". Es algo que no "puede o debe pasar en un pleno del cualquier cámara por muy acalorado que fuera el debate", que tampoco fue el caso.

"Nada hubiera justificado la reacción de Daniel Viondi"

"Es curioso y sigo con esa sensación de incredulidad de pensar que esto puede/debe pasar en un pleno de cualquier cámara por muy acalorado que fuera el debate, que tampoco es que fue acalorado". Explica Almeida que el debate consistía en valorar "si le dábamos a Jenni una instalación en Carabanchel, que es lo que decía el partido socialista, y nosotros decíamos que una instalación en Orcasitas con el nombre 'campeonas del mundo' y que un campo de fútbol llevara el nombre de Jenni Hermoso, es decir, estábamos de acuerdo en lo sustancial, el homenaje a una jugadora de fútbol que ha nacido en Madrid como Jenni Hermoso y también como Claudia Zornoza". En ningún momento estaría justificada la reacción de Viondi, explica: "Nada hubiera justificado la reacción de Daniel Viondi, pero es que ni siquiera el prólogo a ese episodio tan lamentable, de ninguna manera hacía pensar que se pueda producir".

En el intento de entender lo ocurrido, Susanna Griso le pregunta al alcalde de Madrid si en algún momento previo habían compartido algún momento incómodo, a lo que Almeida explica que no: "no habíamos tenido ningún rifirrafe, no recuerdo haber tenido una conversación más allá de 10 segundos con Daniel Viondi estos meses porque, entre otras circunstancias, este era el primer pleno de la legislatura y podíamos haber coincidido en algún acto del ayuntamiento".

"Es inexplicable lo que pasó ayer"

Además, señala que "era un ambiente cordial, un pleno en el que se debatieron acerca de muchas proposiciones y es cierto que había proposiciones muy diferentes y complicadas de debatir, pero nadie dijo nada, nadie había pedido al presidente ni siquiera un turno de alusiones porque se había sentido molesto por algo que había dicho. Es inexplicable lo que pasó ayer", sentencia.

"Un pasado agresivo"

José Luis Martínez-Almeida recordó que ya había tenido palabras muy desafortunadas, un pasado agresivo cuando le espetó a un concejal de Podemos "te voy a arrancar la cabeza". Explica el alcalde de Madrid que es algo que "todos recordamos en la política madrileña, es cierto que ahí era la palabra de uno contra la de otro. Todos sabemos lo que sucedió, pero yo creo que el primero que sabe lo que sucedió fue Ángel Gabilondo, que no le renovó en las listas en el año 2019".

Sobre la investidura

Almeida es claro. "Yo creo que la amnistía está pactada desde el punto de vista político y como marco de actuación para una investidura de Pedro Sánchez", a lo que añade que "luego hay que afinar jurídicamente los términos".

Además, apunta sobre la situación de Junts y Esquerra Republicana: "creo que todo el mundo daba por hecho que la investidura estaba pactada y yo creo que a Junts y a Esquerra Republicana tampoco les conviene. Por tanto, Esquerra Republicana y Junts tienen que especificar un cierto frente de acción en este momento par adelante de sus votantes. Es no quedar como sencillamente que esto lo tenían hecho ya con Pedro Sánchez".