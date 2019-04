En declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts Valencianes, donde ha acudido a declarar a la comisión de investigación sobre la adjudicación de plazas de residencias, Rus también se ha referido a la grabación en la que supuestamente se le escucha contar dinero y que provocó que fuera apartado del partido.



Rus ha reiterado que no era él, ha recordado que quien grababa era "el yonki del dinero" y ha precisado que no sabe si él estaba delante en esa conversación pues hace doce años de aquello.



Alfonso Rus ha rechazado hablar de todo aquello que esté bajo secreto de sumario en el caso Imelsa, en el que está imputado, pero ha insistido en que el PP de la provincia de Valencia "nunca ha cobrado una comisión".



Ha dicho no tener miedo al proceso judicial abierto ya que "nunca ha tenido miedo a nada ni a nadie", pero que no habla de este asunto "por prescripción facultativa" de su abogado, aunque ha reconocido que no hablar le cuesta.