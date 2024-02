Alfonso Rueda (PP): "Somos la estabilidad en Galicia frente a cuatro partidos de izquierdas liderado por uno independiente"

Alfonso Rueda se estrena como candidato del Partido Popular en las elecciones gallegas del 18 de febrero. Actual presidente de la Xunta tras la renuncia de Alberto Núñez Feijóo, Rueda se enfrenta ahora a su gran reválida: ganar en las urnas la quinta mayoría absoluta consecutiva para el PP. Defiende su propio "estilo Rueda" al frente de una Galicia que, según afirma, funciona.

Estamos en Pontevedra, ¿por qué aquí?

Tú que eres de Pontevedra sabes que aquí tenemos sitio muy bonitos pero este me trae recuerdos especiales. Durante muchos años nuestros padres nos tratan a los cuatro hermanos a ver los fuegos artificiales del Santiaguiño do Burgo el 25 de julio, por eso recuerdo estar aquí muchas veces desde este mirador, viéndolos y, a pesar de que ha cambiado mucho el paisaje detrás seguimos teniendo una vista de Pontevedra y, para mí, un recuerdo entrañable de mis padres, sobre todo de mi padre que ya no está.

¿Qué es y qué no es Alfonso Rueda Valenzuela?

Mucha gente, si le preguntas, te dirá que se habla del 'estilo Rueda'. Yo creo que soy un tío normal. Tengo un convencimiento -ahora que llevo dos años- que se puede ser un presidente de la Xunta y se puede ser cualquier cosa en la vida siendo normal. Tengo una máxima en la vida que procuro cumplir y creo que es buena: no hagas nada que no hacías antes y, también, intenta no dejar de hacer nada que hacías antes. Creo que se puede aplicar a cualquier cargo, también al que tengo ahora.

¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que todavía no han decidido su voto?

A estas alturas de la campaña hay dos opciones: que sigamos gobernando nosotros -para eso a mí me hace falta una mayoría que me permita gobernar- o que haya hasta cuatro partidos de izquierdas, probablemente capitaneados por un partido independentista que nos trasladarían lo que está pasando ahora en Cataluña a aquí, por ejemplo, con una complicidad del partido socialista evidente. Si se quiere evitar todo eso o, si queremos seguir por la estabilidad y la normalidad. Esas creo que son las dos opciones que hay ahora mismo

Si alcanza en las urnas la presidencia de la Xunta, ¿cuál sería la primera medida del nuevo gobierno autonómico?

Una que hemos anunciado y que seremos los primeros en aplicarla en España: matrículas gratis en las universidades públicas para todo el mundo que apruebe curso por año. Quien estudie, no paga la universidad.

¿Cuáles son las fortalezas para construir la Galicia de los próximos diez años?

Una que ya tenemos y que no queremos perder: la estabilidad. Basta con salir un poco fuera para que halaguen la estabilidad que existe en Galicia y te digan que aquí no ven los barullos de otros sitios. Creo que eso es fundamental. Y, además tengo un empeño muy grande con todo lo relativo a la energía renovable: con las industrias del futuro que van a crear miles de puestos de trabajo en unas condiciones fantásticas: porque tenemos agua, estamos cerca del mar, no tenemos temperaturas excesivas. También es bueno para el turismo: vamos a ser un destino turístico excepcional. Tenemos un panorama, si lo hacemos bien, que nos va a permitir mucho optimismo.

En su opinión, ¿cómo debe ser la integración de Galicia en el Estado?

Con normalidad. A la mayoría de los gallegos que se les pregunte te van a decir que se sienten 'orgullosamente' de ser gallegos 'orgullosamente' también de ser españoles y, si les das a elegir no sabrían decirte. Eso es la integración normal. No queremos separarnos de España. Formamos parte -eso sí- con una identidad muy potente que vamos a ejercer pero, formamos parte de España.

