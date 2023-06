El alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, denuncia un intento de agresión de un grupo de vecinos con arma blanca

El alcalde de Alfarnate (Málaga) en funciones, Juan Jesús Gallardo (PSOE), ha denunciado presuntas amenazas de muerte e intento de agresión con arma blanca por parte de un grupo de vecinos del municipio malagueño ante la Guardia Civil, según recoge el Diario SUR, medio al que ha explicado que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 4 de junio después de un incidente que tuvo lugar en un bar del municipio, que apenas tiene 1.039 vecinos empadronados.

Gallardo ha contado al medio andaluz cómo ocurrieron los hechos. Afirma que eran las 00:00 horas de la noche y se encontraba en un local junto acompañado de unos amigos cuando un vecino comenzó a fumar, de manera que "le llamamos la atención y lo sacamos fuera, con la ayuda del propietario", explica el alcalde al Diario SUR. Fue en ese momento, dice, cuando los vecinos empezaron a "increparlos" y a lanzarles "botellas y vasos de cristal".

El dueño del bar se llevó un golpe en la cabeza

"Una de las botellas golpeó al dueño del bar en la cabeza, provocándole varios cortes, empezó a sangrar mucho, y a mí me dio otra en un costado, pero no me hirió", asegura el Alcalde de Alfarnate. Desde ese momento, se desplazaron al consultorio local para que pudieran atender al hostelero por las heridas que presentaba. De hecho, necesitó puntos de sutura.

Llevaban palos, cuchillos, navajas y machetes

Sin embargo, no todo se quedó ahí, puesto que el alcalde recibió una llamada mientras se encontraba en el ayuntamiento, en la que le avisaban que los vecinos habían ido hasta su domicilio para tratar de localizarlo. Iban a "buscarlo para matarlo". Explica que "salí un momento y los vi venir, iban por lo menos seis, dos de ellos con pasamontañas, llevaban palos, cuchillos, navajas y machetes", relata. Fue ahí salió corriendo y se refugió en el centro sanitario.

Fue una situación comprometida. De hecho, el alcalde ha explicado que "si me pillan en otro sitio me hubiesen matado". También agradece la rápida actuación que desarrolló la Guardia Civil, puesto que, según el alcalde, los agentes acudieron al pueblo e identificaron a los presuntos agresores. Habría, al menos, dos detenidos, mientras que la Benemérita trata de identificar a los dos que llevaban la cara cubierta.

Según el alcalde, se trata de "vecinos del pueblo" y "hace unos meses, a uno de ellos se le denegó un permiso de obras en una vivienda y a otro un informe municipal". Juan Jesús Gallardo, revalidó en las últimas elecciones la mayoría absoluta que consiguió por primera vez el año 2019.