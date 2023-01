Alberto Núñez Feijóo insiste en que hay un "problema de integrismo yihadista" tras el ataque en Algeciras

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, insiste en que no existen católicos que maten en nombre de su religión. El líder del PP recibió numerosas críticas tras el asesinato del párroco de Algeciras porque aseguró que hay otros pueblos que tienen ciudadanos que sí lo hacen.

Feijóo asegura que "no tenemos un problema de terrorismo católico", pero sí que hay un problema de "integrismo yihadista". "Es correcto decir que en este momento no tenemos problema de terrorismo católico y sí de integrismo yihadista a nivel global", recalca en una entrevista en 'El Confidencial'.

Además, mantiene que "no es problema de religiones", sino que el problema es que "es de fanatismo". El líder del partido considera que están fuera de polémica. "Creo honradamente que no aceptar los hechos es un planteamiento bastante cínico. No es mi objetivo molestar a nadie", ha concluido.

Sin relación con la religión

Alberto Núñez Feijóo diferenció el pasado jueves el fanatismo de la religión, al tiempo que sostuvo que "con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo". En cambio, aseguró que sí "hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo".

Recalcó que era "evidente" que lo ocurrido en Algeciras "no tiene que ver con la religión" porque "una cosa es fanatismo y otra religión".

Ataque en Algeciras

Algeciras se convirtió el pasado miércoles en un escenario de varios ataques en diferentes iglesias de la ciudad. Los hechos fueron cometidos por un ciudadano marroquí armado con un machete. Resultaron heridas cuatro personas, entre ellas un sacerdote, y un fallecido, el sacristán Diego Valencia.

Está previsto que el próximo lunes, el detenido pase a disposición judicial en la Audiencia Nacional. La investigación continúa abierta, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indica que todas las hipótesis continúan abiertas.