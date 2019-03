Alberto Garzón: "Las iniciativas de confluencia no van contra ningún otro partido"

Alberto Garzón considera que los partidos políticos de izquierdas deben acordar una candidatura de unidad popular para las elecciones generales que "también incluya a la gente de Podemos", según ha expuesto en una entrevista en Espejo Público.

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Izquierda Unida ha subrayado, en este sentido, que "las iniciativas de confluencia no van contra ningún otro partido", sino que son "el camino" para conseguir el "éxito" en los próximos comicios generales, como ya ha ocurrido en ciudades como Madrid y Barcelona. No obstante, ha reiterado que la fórmula no sería una "sopa de letras", sino "un espacio con el protagonismo ciudadano con unos partidos políticos detrás respaldando"

En este momento, el dirigente de IU entiende que lo más importante es "seguir dialogando" y no olvidar que "las candidaturas y quién las encabeza se decide desde abajo, no en un despacho". "Es el momento de pensar en lo que tenemos en común y menos en las diferencias, de dialogar en lugar de cabrearse", ha sentenciado en relación con el cambio de tono de Pablo Iglesias. Igualmente, ha reconocido que "Podemos ha sido un motor muy importante del cambio en la agenda política".

Por ello, Garzón entiende que "si somos capaces de articular una candidatura unitaria, seremos capaces de transformar el país" y que hay que "dejarse la piel" para intentar ponerse de acuerdo.