Albert Rivera, sobre Rajoy: "Si no tienes capacidad, tienes que dialogar o apartarte y que lo intente otro"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que "estamos ante una renuncia por parte de dos candidatos, algo insólito", en alusión a la decisión de Mariano Rajoy que declinó presentarse a la investidura tras ser propuesto por el Rey Felipe VI.

Rivera critica que esta situación "es un espectáculo que no se corresponde a la altura del momento que vivimos". Afirma además que la actitud de Rajoy le parece "poco seria" y añade que "si no tienes capacidad, tienes que dialogar o apartarte y que lo intente otro".

Insiste en que es necesario formar Gobierno para que el país viva una segunda transición, por eso Rivera defiende un "Gobierno para la mayoría de españoles" con partidos que defiendan la unión de los españoles, la Constitución, la economía de mercado y la permanencia en la Unión Europea. Por ello, afirma Rivera, "con los partidos que quieren romper España hay que convivir, no gobernar", en alusión a Podemos.

Rivera defiende que los españoles han votado cambios y añade que sólo se producirá con "diálogo", y se muestra sorprendido al ver que un mes después de la celebración de los españoles, no se haya llegado a un acuerdo. "España ha votado cambios y reformas inmediatas que hay que llevar a cabo", insiste el líder de Ciudadanos.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Rey le proponga a él como candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera asegura que "ni me lo planteo, ni creo que sea lo lógico" y añade que "lo razonable" es que el partido que ha ganado las elecciones o el segundo que más votos haya conseguido sean los que se presenten.

Asegura además que continuará dialogando con las diferentes formaciones políticas e insiste en que hay que tratar de llegar a acuerdos sobre políticas y propuestas. "No voy a dejar de dialogar con PP y PSOE porque ellos no quieran sentarse juntos" y asegura que no se debería dejar de pensar en las reformas por un "rifirrafe" entre Sánchez y Rajoy.

Sobre con quién podría pactar, Rivera asegura que ambos partidos tienen que renunciar a algunas de sus premisas para llegar a un acuerdo. Del PP dice que "si no es capaz de quitarse la mochila de la corrupción, renovar su partido y asumir el pacto nacional contra la corrupción", no se producirá un pacto. Sobre el PSOE, Rivera afirma que podrían llegar a un acuerdo si no pacta con fuerzas que quieren romper España.

Asegura además que es posible que su partido coincida con Podemos en algunas votaciones sobre reformas y propuestas, pero no apoya su actitud y critica que se hayan asignado carteras ministeriales antes de formar Gobierno y añade que Sánchez debe escoger entre "pactar con los partidos que quieren romper el país o partidos constitucionales".

Acerca de la propuesta de Podemos sobre la distribución de los diputados en el hemiciclo, Rivera contesta que todos los grupos tienen asientos en el gallinero y critica que es "Pablo Iglesias quien quiere estar sentado en primera fila" y se muestra dispuesto a debatir una nueva distribución.

Rivera afirma que durante su reunión con el Rey Felipe VI le planteará que su partido quiere que haya "debate de investidura y que se ponga en marcha el proceso" y espera que el Monarca proponga un candidato para que haya un debate y se pongan en marcha las mesas de negociación.