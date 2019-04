Albert Rivera, sobre la subida de impuestos: "Nos vamos a desmarcar de la subida de impuestos que Montoro y Rajoy nos van a imponer"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que nadie está "capacitado para dar lecciones" sobre cómo deben trabajar los españoles, en relación con unas declaraciones de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que decía que los trabajadores alargan su jornada laboral porque pierden tiempo hablando de fútbol.

El presidente de Ciudadanos señala que España es el país "que pasa más tiempo en el trabajo y a la vez el país menos productivo de Europa" y por ello apunta que la flexibilidad es una de las exigencias de Ciudadanos en esta legislatura.

Rivera considera que no es necesario regular por decreto la hora de cierre de los comercios porque España es un país libre, pero cree necesario "alcanzar un pacto" con los sindicatos, las patronales, medios de comunicación y políticos para que los trabajadores puedan salir de sus puestos a una "hora razonable" y por otro lado asegurar que haya servicios abiertos

Subraya que Ciudadanos no plantea que por decreto se tengan que cerrar las tiendas a una hora determinada, sino que se deben hacer turnos y tener flexibilidad laboral mediante la contratación de más personal para subsanar este problema porque asegura que "si queremos ser felices y hacer mejor nuestro trabajo tenemos que tener tiempo para nuestras familias y nuestro ocio".

"El PP es implacable con los que cumplen y poco valiente con los que no cumplen"

Preguntado sobre si se ha hablado de plazos o en qué momento comenzarán las negociaciones, Rivera cree que "el gobierno y los partidos tenemos que impulsar ese acuerdo" pero al tiempo considera relevante que "en España estamos empezando a valorar que queremos tener tiempo para nuestras familias y nuestro ocio" y sobre todo hacer bien nuestro trabajo, porque "pasar más horas en la oficina no es garantía de ser más productivo".

Sobre si la propuesta de Ciudadanos para que la baja de paternidad se amplíe y dure cuatro semanas, Albert Rivera cree que se podría aplicar a partir del 1 de enero de 2017 y considera que es un avance para "llegar a un modelo europeo".

En cuanto a las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la gestación subrogada, Rivera asegura que "Ciudadanos tiene intención de liderar este debate con valentía" porque es un partido que "cree en regular y no en prohibir las cosas" y dice que tratará de convencer a los conservadores y a los socialistas que "parece que no están interesados en debatir" sobre este tema.

Rivera considera que "todos los niños tienen que tener protección de derechos" y que no es justo que muchas parejas tengan que viajar al extranjero para poder tener hijos y pone como ejemplo el modelo que se ha implantado en California.

Este jueves se aprobará el techo de gasto y el objetivo déficit con los votos a favor del PNV y Ciudadanos. Albert Rivera dice que apoyará esta medida porque se trata de cumplir los objetivos que pide la Unión Europea para "ser libres y no deber más dinero del que debemos" pero asegura que "nos vamos a desmarcar de la subida de impuestos que Montoro y Rajoy nos van a imponer junto al PSOE" porque considera que se puede recaudar fondos de agujeros en sociedades que no pagan como el resto o en la amnistía fiscal y por ello dice no entender que "el gobierno meta mano en el bolsillo de los españoles a través de la gasolina o del alcohol y no tire del fraude fiscal" como ha pedido Ciudadanos.

Sobre la recomendación del FMI, que considera que España debe subir el IVA y revisar el gasto en Educacion y Sanidad,Rivera asegura que se trata de una inversión y no un gasto y critica que "quien no apuesta por su capital humano, no tiene futuro", por lo que insta a debatir cómo va a ser la Educación en los próximos años.

Preguntado sobre la decisión de que el Estado asuma las autopistas de peaje que estén en quiebra, Rivera critica que se socialicen las pérdidas de empresas privadas y no se ayude a los españoles que contraen deudas porque sus negocios van mal y pide que no se lleven a cabo infraestructuras con un coste tan elevado sin un informe de impacto económico.

Sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que critica las nuevas relaciones del Ejecutivo con Cataluña, Rivera pide "pasar página" y hablar de temas más importantes como la reforma constitucional, la creación de infraestructura y otros aspectos relevantes para el país y no de identidades.