Albert Rivera: "Si el Gobierno cree que Roger Torrent es conciliador es que no le conoce"

Sobre los diputados que están en prisión y la decisión del juez de permitir el voto delegado a los diputados encarcelados, afirma que "no tiene, jurídicamente, mucho sentido. El juez no dice como tiene que interpretar el reglamento de la Cámara. Y el reglamento sólo contempla el voto delegado es casos muy concretos".

Habla también de cuando fue la última vez que habló con Mariano Rajoy, y sobre si han tratado el asunto sobre el que el PP le pide un diputado a Ciudadano para que se conforme en Grupo Parlamentario y no en el Grupo mixto en el Parlament de Cataluña. "El PP deberían analizar sus resultados electorales y no equivocarse de adversarios".

Por otro lado, asegura que "hay que hacer un debate sobre el Estado de la Nación, lo voy a pedir al Gobierno". Dice que hay precariedad laboral en el país y que la Educación y la Justicia necesitan una reforma. Afirma que el balance del primer año de Legislatura de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa es "muy mejorable". "Les estamos presionando para que cumplan su pacto de investidura y, reconozco, hay cosas que les está costando horrores cumplir. El balance de este primer año es bastante mejorable". "La convocatoria de elecciones anticipadas depende de lo que ocurra en Cataluña".

Reconoce que "los presupuestos no salen porque el PSOE no quiere". "Nos gustaría pactar con ellos (y no con el PNV) los próximos Presupuestos, pero no quieren", recalca. Por último, afirma que "espero que Pilar Barrero se vaya antes de votar los presupuestos porque sino, no se aprobarán".