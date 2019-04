"La gente que nos votó quería un cambio desde dentro de las instituciones"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha asegurado en una entrevista en Noticias 2 que "lo que los ciudadanos pidieron en las urnas fue un cambio" y su partido tiene la intención de lograrlo "desde dentro de las instituciones".

"El gran logro es conseguir que las cosas cambien desde la oposición y controlar los gobiernos de Madrid y de Andalucía", asegura.

En el caso del apoyo de la formación naranja a la investidura de Susana Díaz en Andalucía, Rivera asegura que lo que ha cambiado es que "ahora el PSOE reconoce que Chaves y Griñán no son intocables y ha puesto fecha y hora a su dimisión".

Entre las medidas que Ciudadanos ha pedido al PSOE a cambio de su apoyo está acabar con los aforamientos: "Es una autentica revolucion democrática si se cumplen todos esos puntos".

Incertidumbre en el Gobierno valenciano

En cuanto a posibles pactos para formar el Gobierno de la Comunidad Valenciana, Rivera asegura que "nunca se apoyará a un gobierno separatista de Compromís". "Nos apartamos de cualquier negociación en Valencia porque el PSOE escogió a los nacionalistas de Compromís. Podríamos llegar a un acuerdo para que el PSOE gobierne en la comunidad si dejan de buscar su apoyo".

Preguntado por las reuniones para hablar de pactos como la que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Rivera considera que "no han sido en secreto". "Lo he tuiteado, he hecho una nota de prensa para comunicarlo y he hablado de cómo fue el encuentro. No fue en secreto".