Aitor Esteban, en Espejo Público: "No nos corresponde a nosotros definirnos, sino al PSOE"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho en una entrevista en Espejo Público que calificar el apoyo de su partido como decisivo para que se lleve a cabo un pacto de Gobierno, es "dar mucho por hecho".

Esteban asegura que pese a ser un partido importante en el País Vasco, sus seis escaños no son suficientes para decidir quién llegará a la presidencia del Gobierno, por ello afirma que antes "tendrá que producirse otros diálogos y acuerdos". Añade además que todavía ningún partido se ha dirigido a ellos para "hablar más allá de generalidades", por lo que considera prematuro afirmar que el PNV es clave en este proceso.

Preguntado sobre a quién apoyaría en un supuesto pacto, Esteban prefiere escuchar las propuestas de los partidos más votados antes de decantarse por uno de ellos.

Insiste en que su partido no pone líneas rojas en una negociación, porque "es la manera de que una negociación fracase", y añade que no le corresponde al PNV decidir a quién apoyaría si el resto de partidos no fijado sus políticas y añade que "no nos corresponde a nosotros definirnos; le corresponde al PSOE".

Esteban afirma que tratarán de negociar y hablar con el resto de partidos para llegar a acuerdos en caso de que fuera necesario, pero destaca la importancia de que los partidos más votados definan sus propuestas.



Sobre las relaciones entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari Íñigo Urkullu, afirma que son cordiales aunque añade que "una cosa es la cordialidad, pero el lehendakari está muy dolido" porque el Rajoy no ha contestado a los problemas planteados.