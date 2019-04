Ada Colau confirma que cobrará 2.200 euros al mes por 14 pagas

La que previsiblemente será la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), ha confirmado hoy que cobrará un sueldo de 2.200 euros al mes por 14 pagas, una cuarta parte de lo que cobraba Xavier Trias, una rebaja que no afectará a la estructura técnica, ni a los gerentes del consistorio.

Tras anunciar junto al republicano Alfred Bosch que los cinco concejales de ERC-Mes votaran mañana por su investidura como alcaldesa, Colau, ya sola, ha explicado a los medios algunos detalles del futuro gobierno municipal y del pleno de constitución del nuevo consejo municipal.

Colau ha dicho que aún desconoce el mecanismo por el que cobrará como máximo 2.200 euros, como establece el código ético de Barcelona en Comú, porque los sueldos de los cargos políticos "no los decide la alcaldesa, sino que se votan en pleno".

"No podemos imponer nuestro código ético, que nos aplicaremos, y aún no hemos empezado la negociación con los otros grupos", ha dicho Colau, que ha asegurado que, aunque no se apruebe en pleno, ella, sus concejales y sus asesores cobrarán como máximo 2.200 euros. Sobre el destino de la diferencia entre estos 2.200 euros y los sueldos establecidos en el consistorio, ha explicado que lo decidirá Barcelona en Comú "de forma democrática".

La futura alcaldesa ha lamentado las inquietudes que han causado entre los trabajadores del ayuntamiento "los falsos rumores" de que iban a "echar gente y bajar sueldos" y ha asegurado que las remuneraciones de los profesionales serán de acuerdo con "la escala salarial de la casa" para no caer en la "arbitrariedad ni la discriminación". También ha asegurado que a "nivel gerencial" se dará prioridad a la continuidad y a los trabajadores municipales y que BComú no será "sectaria" ni colocará gente afín, sino "a la mejor gente, independientemente de sus orígenes".

Aún así, ha señalado que han detectado "unos cuantos" sueldos excesivos que se revisarán valorando la labor técnica y la responsabilidad que conllevan. Por otro lado, Ada Colau ha explicado que, entre mañana y pasado, informará de los primeros nombramientos que decretará inmediatamente después del pleno de mañana. Son las designaciones de los cuatro tenientes de alcalde (Gerardo Pisarello, Laia Ortiz, Jaume Asens y Janet Sanz), el gerente municipal (Jordi Martí), el delegado de Seguridad (Amadeu Recasens) y los concejales y gerentes de los 10 distritos. Colau ha confirmado que Barcelona en Comú gobernará en solitario y tendrá cuatro áreas, cada una con un teniente de alcalde al frente.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, estará al frente del área de economía y tecnoestructura; la segunda teniente de alcalde, Laia Ortíz, se ocupará de servicios sociales, salud, vivienda y educación.

El tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, tendrá a su cargo el área de participación y descentralización y Janet Sanz, la cuarta teniente de alcalde, estará al frente del área de urbanismo, movilidad y medio ambiente. Colau ha destacado que, por primera vez en el Ayuntamiento de Barcelona, se separa la movilidad de la seguridad, que ha decidido que "dependa directamente de alcaldía".