El PP acusa a Sánchez de "dimitir de sus responsabilidades" tras la DANA mientras el Gobierno evita "confrontar"

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, tras expresar su solidaridad con las víctimas y afectados por la catástrofe, ha acusado al Gobierno y al PSOE de tener como "único afán construir un relato mentiroso" tras la DANA que ha dejado consecuencias catastróficas especialmente en Valencia.

Además, asegura que el presidente Pedro Sánchez debió declarar la emergencia nacional pero optó por "dimitir de sus responsabilidades". "Señor Bolaños, ¿está bien el señor Sánchez? Sabemos que esto es lo único que a ustedes sí les importa. Su único afán es construir un relato mentiroso para exculpar a Sánchez de su dejación de responsabilidades. Nosotros seguiremos reconstruyendo lo dañado, por eso pedimos declaración de emergencia nacional...", afirmaba la portavoz del PP.

"Si quieren ayuda, que la pidan, añadiendo más dolor, es una costumbre de un presidente que ha dimitido de sus responsabilidades. ¿Qué más tiene que pasar para que declaren emergencia nacional?", añade.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno en el Senado ha afeado a la portavoz popular por el "tono" de sus palabras. También ha asegurado que el Ejecutivo está desplegando "todos los medios públicos desde el primer día" para paliar los efectos de la tragedia que se ha cobrado más de 220 vidas.

En primer lugar ha tenido unas palabras para las personas afectadas por la DANA y luego ha manifestado que la portavoz del PP busca "confrontar". "Estamos trabajando en colaboración con el gobierno valenciano... desplegando todos los medios desde el primer día. Su tono de hoy resulta ajeno a lo que pide la ciudadanía que es información clara, gestión, responsabilidad y es explicar lo que está sucediendo y los medios que estamos poniendo desde las administraciones públicas para superar esta tragedia (...)

"Esa petición no deja de tener contradicciones para su grupo. Me he visto en los últimos días dos veces con el portavoz del PP en el Congreso, dos veces en reuniones prolongadas, largas, y este tema no ha salido. No nos lo han solicitado y públicamente lo hacen ustedes", ha advertido a la dirigente del PP.

A pesar de que el tono de Bolaños pretendía apaciguar los ánimos, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha querido remarcar que "los hechos y la cronología están claros". Aun así ha asegurado que ya "habrá de aclarar todo tipo de responsabilidades".

Rifirrafe en el Senado por la DANA

La trifulca entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no quedaba ahí. citando expresamente a la vicepresidenta Teresa Ribera, a la que ve "huida desde las elecciones europeas" y ahora lleva "quince días escondida en Europa".

La portavoz del Partido Popular ha pedido al PSOE y al Gobierno que "dejen ya de desviar su indiscutible irresponsabilidad y cumplan la ley" y ha asegurado que son un "Gobierno a la fuga" porque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está "huida desde las elecciones y 15 días escondida". Critica así que no haya dado ninguna comparecencia tras la DANA.

"A Ribera solo le preocupaba su examen en Europa. Alguien tan irresponsable no merece ser comisaria. En esta tragedia todos tenemos que mirar al Rey y tomar ejemplo de su trabajo. Reyes y voluntarios son ejemplo de emergencia nacional, emergencia que Sánchez se negó a declarar abdicando de su responsabilidad", añade.

Mientras, el ministro de Presidencia pedía en la Cámara Alta "olvidar cuanto antes" la intervención del PP y explica que en toda tragedia, como la ocurrida en Valencia, hay tres frases: emergencia, ayuda y reconstrucción. "Estamos trabajando en las dos primeras. lo hacemos de la mano, todas las administraciones gobernadas por PP y PSOE, intervenciones como la suya no aportan nada".

Compromís se querellará contra Mazón

El senador de Compromís, Enric Morera, anuncia que su partido se querellará contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por los homicidios imprudentes cometidos al no alertar a la población de la DANA de hace dos semanas.

"Aquí se ha producido un homicidio imprudente, temerario, una imprudencia grave con resultado de muertes evitables (...) Conocemos quién pagará ante los tribunales, porque Compromís no se va a callar".

El senador ha subrayado que Mazón debería estar ya "ante una autoridad judicial" y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería entonces "requerirle el móvil para que no destruya pruebas".

