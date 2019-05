El acoso a un comerciante que no tiene rotulado en catalán su establecimiento

"Vean cómo acosa el totalitarismo separatista a un hombre por rotular en español en su establecimiento. Así funcionan: expandiendo su odio por la sociedad y haciendo la vida imposible a los constitucionalistas", ha escrito Albert Rivera en Twitter al mostrar un vídeo en el que se acosa a un comerciante en Cataluña.

No es el único. Toni Cantó también ha denunciado a través de la red social el suceso: "Otro caso más de coacción e intimidación de los separatistas catalanes. No se conforman con las multas a negocios que rotulan en español. Afortunadamente hay personas con paciencia y sangre fría que no caen en provocaciones".