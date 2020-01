José Luis Ábalos: "Una consulta no es un referéndum de autodeterminación"

José Luis Ábalos ha asegurado que con 2020 comienza "un año en el que nuestro país está llamado a solucionar el bloqueo político e institucional de los últimos ocho meses". El secretario de Organización del PSOE ha enfatizado el "esfuerzo" que ha realizado su partido para "desatascar España".

"La dinámica frentista ya ha dado de si todo el bloqueo político del que era capaz. El PSOE ha hecho lo necesario para desbloquear la solución. Nos hemos sentado a dialogar con todos aquellos que estaban dispuestos a hacerlo en busca de soluciones".

José Luis Ábalos ha indicado que el año recién estrenado tiene que acabar con "el obstruccionismo sistemático sea relegado a la marginalidad por ser contrario al interés general", además, ha asegurado que no van a permitir "que quienes no están dispuestos a formar parte de la solución de los problemas de este país continúen agravando los problemas. No vamos a permitir que quienes se han situado voluntariamente e irresponsablemente en la marginalidad al renunciar a ofrecer una alternativa menosprecien el esfuerzo que estamos haciendo por explorar las opciones políticas para desatascar España".

"La dinámica frentista ya ha dado de si todo el bloqueo político del que era capaz"

Ábalos ha criticado que "la derecha se quedó primero sin mayoría parlamentaria, luego se ha quedado sin iniciativa y, de seguir así se quedará sin discurso". El ministro de Fomento, en funciones, ha reconocido que "la crítica es legítima, pero cuestionar la legitimidad del Parlamento no debería serlo".

Acuerdo PSOE-ERC

Además del acuerdo, para un gobierno de coalición, con Unidas Podemos el PSOE ha alcanzado pactos con Más País, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV y dice: "También hemos mantenido un diálogo constructivo con ERC para encauzar el conflicto institucional en Cataluña. Todos estos acuerdos se han llevado a cabo con el escrupuloso respeto de la legalidad vigente como no puede ser de otra manera".

Sobre el acuerdo con los republicanos catalanes, Ábalos ha defendido que la consulta sobre los acuerdos a los que lleguen socialistas y republicanos en la mesa bilateral de gobiernos sólo se realice en Cataluña, ya que afecta en exclusiva al ámbito de ambos gobiernos.

"Tras ocho años ha quedado demostrado que la vía del no diálogo es una vía fracasada"

Además, ha rechazado que sea "un referéndum" y ha mostrado su confianza en que la mesa bilateral entre gobiernos finalmente "tenga éxito". En este sentido ha insistido en que "el acuerdo y el diálogo siempre fortalecen a la democracia nunca la debilitan". Remarcó que "una consulta no es un referéndum de autodeterminación".

El acuerdo con los de Oriol Junqueras, Ábalos ha sustentado este acuerdo en tres principios que pasan por "reconocer que hay un conflicto político e institucional en Cataluña" el segundo sería el "reconocimiento del diálogo para tratar ese conflicto" y ha identificado a la mesa de diálogo como "el instrumento para resolver" dicho conflicto.