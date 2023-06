Trias asegura que Collboni le propuso repartirse la alcaldía de Barcelona: "De ninguna de las maneras..."

Jaume Collboni ha estrenado su cargo como alcalde de Barcelona este mismo domingo. El político socialista se hizo con el bastón de mando gracias a los apoyos de Barcelona en Comú y el Partido Popular. Un giro de guion de última hora dejó al ganador de las elecciones, Xavier Trias, sin la alcaldía.

Hoy mismo, y ante las bases de su partido, Xavier Trias ha reveladoque durante las negociaciones, Collboni le propuso repartirse la alcaldía. El ya alcalde de Barcelona ha evitado pronunciarse sobre lo sucedido.

"No lo acepté, ni un año, ni dos..."

"El señor Collboni quería que nosotros nos sometiéramos y que nos repartiéramos el Gobierno, que durante dos años él sería el alcalde y durante otros dos lo sería yo. Pero yo de ninguna de las maneras, ni uno, ni dos años", ha asegurado Trias.

"Hay gente que no sabe perder con elegancia", mirando a Colau...

El político de Junts también mostró su enfado con los diferentes líderes de los partidos que cambiaron su voto a última hora PSC, Bcomú y PP: "Esto es la democracia, unos ganan y otros pierden pero en política hay que saber ganar y perder con elegancia, hay gente que no sabe perder con elegancia, no me refiero a ninguna persona, pero la miro", ha dicho mientras miraba a Ada Colau.

Collboni desvía el foco

Por otra parte, Collboni no respondido ni tampoco ha dado más explicaciones sobre las declaraciones de Trias y ha desviado el foco: "Hoy empieza una nueva etapa en la ciudad de Barcelona y lo que hago como alcalde hoy es ir al barrio de Can Clos a las fiestas de la asociación de vecinos, al concurso de paellas que se hace cada año...".

¿Quién es y qué carrera tiene Collboni?

Collboni ha recuperado la alcaldía para el PSOE 12 años después. Nacido en Barcelona el 5 de septiembre de 1969, este político y abogado se lanzó a la carrera para liderar la capital catalana en 2014, cuando se impuso a Carmen Andrés en las primarias para concurrir en 2015 como candidato a la alcaldía, y fue en aquella contienda cuando registró el peor resultado del PSC en Barcelona.

Forma parte del PSOE de Catalunya desde 1994, en otras etapas ha coordinado al grupo del PSC en el Parlament (2005-2010) y ha ejercido como diputado en la cámara catalana (2010-2014), cargo que dejó para centrarse en su asalto al Ayuntamiento.