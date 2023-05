Revilla analiza "una mala noche" electoral en la que asegura que "PP y VOX son la misma cosa" y "van a pactar"

Miguel Ángel Revilla ha repetido en estas elecciones por sexta vez como candidato del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), comunidad de la que es presidente desde el año 2003 en coalición con el Partido Socialista, a excepción de la legislatura 2011-13 en la que el PP alcanzó mayoría absoluta y dejó a Revilla en la oposición durante cuatro años. Revilla ya se ha pronunciado tras conocer los primeros resultados del escrutinio de este 28M. Considera que es "una mala noche" y que "todo hace pensar que va a haber una mayoría absoluta en entre PP y Vox".

A pesar de los resultados, a la hora de analizar lo sucedido opina que "he hecho una campaña tremenda, pero yo sabía que hay ahora una marea y son imparables", refiriéndose a que "estamos en una marea de la derecha en España innegable. ha influido la pandemia, un gobierno del PSOE que era un pacto bastante antinatura que no han entendido la mayoría de los españoles". Esta situación para partidos "como el nuestro, cuando hay estas mareas, la gente se decanta por el voto útil, esta campaña es un adelanto de las generales".

"PP y VOX son la misma cosa. Van a pactar y van a seguir pactando en las generales. Me llamará mañana Feijoo y me dirá que tenemos que hablar. Los de CyL no es una casualidad. Que no engañen al personal. Es bueno que se junten porque son los mismos", ha dicho, a lo que ha añadido que "en el futuro habrá un partido regionalista fuerte que ya no lideraré yo"

"Nuestro objetivo ahora es preparar la campaña de las generales para seguir reivindicando cosas para Cantabria. Yo vuelvo al parlamento para quedarme los 4 años, yo mantengo un récord mundial".

Elecciones municipales y autonómicas Cantabria

Medio millón de cántabros estaban llamados a las urnas este 28M para elegir a su presidente y resolver la duda de si el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, podría aguantar el empuje de un PP que partía como favorito.

Con respecto a 2019, no se han dado cambios en cuanto a los candidatos de los principales partidos, cuando los regionalistas obtuvieron su primera victoria electoral. En esta ocasión, las encuestas vaticinaban que sería el PP de María José Sáenz de Buroaga el que recuperaría esa mayoría de votos.

Miguel Ángel Revilla, que con 80 años ya ha asegurado que no volverá a concurrir a unas elecciones, tenía como reto hacer valer "el papeluco" con los compromisos con Cantabria que, siempre que puede, recuerda que el PRC ha logrado del Gobierno central.

Por su parte, Sáenz de Buroaga esperaba, tras ocho años del PP al frente de la oposición, que su partido fuera de nuevo el más votado y que acierten las encuestas, entre ellas la del CIS que daba ganadora a su formación y dejaba al PRC en tercer lugar con el PSOE segundo.

El PRC, que no respondió a la solicitud popular de respetar la lista más votada, decía notar "ilusión" con su partido, a pesar de que Revilla reconociera que las cosas no pintaban como en 2019 y le pesen problemas con la anchura de los futuros trenes de Cercanías y el caso de un funcionario que supuestamente llevó a cabo, durante años, decenas de contratos amañados.

Revilla en las elecciones de 2019

El PRC alcanzó el triunfo entre las papeletas de las pasadas elecciones regionales de 2019 en Santander, pero fue el PP quien ganó en los comicios municipales en la capital.

Sin embargo, en este 2023 la situación podría volver a la historia de otros años, donde los populares siempre han salido victoriosos en el que es su feudo: la capital cántabra, en la que han gobernado durante toda la democracia.