María no podrá votar este 28M porque ha sido dada por muerta

El próximo 28 de mayo los españoles están llamados a lar urnas para votar en las elecciones municipales y autonómicas. Todos los mayores de 18 años tienen el derecho a participar en este día electoral, pero no María. Y no porque no sea mayor de edad, sino por una curiosa circunstancia.

María tiene 89 años y es residente de Sevilla. Ella no ha recibido la carta censal para las elecciones municipales, y es que, según el censo, consta como 'fallecida'. A pesar de la sorpresa que se llevó al descubrir su su 'muerte', la mujer se lo tomó con humor y asegura gozar de una "muy buena" salud.

No es la primera vez que le pasa

La situación, por inverosímil que parezca, no es una novedad para María: en las pasadas elecciones autonómicas de Andalucía ya le ocurrió el mismo problema. Y este año, con las elecciones generales previstas para finales de diciembre -aunque aún sin fecha oficial-, María bromea con la posibilidad de que pueda ocurrirle por tercera vez.

La campaña electoral en las redes sociales

La historia de María es una de las curiosidades más virales de esta campaña electoral, donde los partidos políticos intentan colocar sus mensajes en mítines, aunque no siempre son del todo acertados.

Otra de las curiosidades que más se ha viralizado han sido los lemas de campaña, muchos de ellos bastante extravagantes. Algunos quedan bien sobre el papel, pero al extrapolarlos a la realidad, el resultado no ha sido tan certero.

Es el caso de Coalición Canaria, cuyo lema oficial de campaña es 'por delante', pero que en el caso del municipio de Puntagorda, en La Palma, no luce tal y como esperaban. Su lema de campaña será 'Puntagorda por delante'. Su compañero de El Tanque, en Tenerife, también tendrá su lema en el mismo sentido y será 'El Tanque por delante'.

Las elecciones municipales y autonómicas se celebran el próximo domingo 28 de mayo. Puedes descubrir más anécdotas de la campaña electoral en Antena 3 Noticias.