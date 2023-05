Se gasta 900 euros en las entradas para el concierto de Coldplay en Barcelona y le toca mesa electoral

España no estuvo entre la lista de conciertos de la última gira de la banda británica Coldplay. Sin embargo, en tan solo unos días, Barcelona será testigo de uno de los shows más esperados de la formación dentro de su 'Music Of The Spheres Tour 2023'. Las 200.000 entradas para los cuatro conciertos programados en el Estadi Olímpic Lluís Companys los próximos 24, 25, 27 y 28 de mayo se vendieron pocos minutos en agosto de 2022, nueve meses antes de la cita.

El último de los conciertos programados de Coldplay en Barcelona se celebra el 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas, lo que ha generado un contratiempo para una de las asistentes al último show de la banda. "Una amiga se ha gastado 900€ en las entradas para Coldplay en Barcelona el domingo 28 y le ha tocado en la mesa electoral", publica una usuaria de Twitter. Las reacciones en Twitter no han tardado en aparecer. "Dios es que esto es algo que me podría pasar a mi perfectamente", comentaba una usuaria, o "a una amiga le ha pasado lo mismo. Ha recurrido alegando que tenía el concierto y se lo han aceptado porque las había comprado previamente a que le tocara en la mesa electoral", comenta otra.

Récord histórico de venta de entradas

La banda británica arrasó con la venta de entradas en muy pocas horas. "Ningún artista había conseguido llenar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic Lluís Companys", resaltó la promotora Live Nation, que calificó las ventas como un récord histórico. Además de Barcelona, en el 'Music Of The Spheres World Tour 2023', la banda británica recorrerá diferentes países como Portugal, Suecia, Holanda o Reino Unido. Su ya himno 'Viva la Vida' y otras canciones, como 'My Universe', uno de los temas más coreados del último disco 'Music of The Spheres', harán vibrar a cuatro millones de personas que presenciarán esta gira tan esperada.

Desde que comenzaron la gira en Costa Rica en marzo de 2022, la banda ha vendido más de cuatro millones de entradas para las fechas fijadas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Los cuatro conciertos que ofrecerá la banda liderada por Chris Martin en Barcelona este mes de mayo supone su regreso a la capital catalana tras siete años, pues no tocaban en el mismo recinto desde la gira 'A head full of dreams'.